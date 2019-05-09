Ramazan ayında tok tutan besinler nelerdir? Oruç tutarken halsiz düşmemek için ne yemeli?
Ramazan ayında oruç tutanlar yaklaşık 16-17 saat boyunca açlık ve susuzluk ile mücadele ediyor. Bu uzun saatler boyunca vücudumuz vücudun enerji depolarının boşalması ile yorgun ve halsiz düşüyor. İşte bu yüzden bu durumu en minimal seviyeye indirmek için iftar ile sahur arasındaki süreçte doğru beslenmek şart. Çünkü yapılan yanlış besin seçimleri gün içerisinde daha halsiz ve yorgun hissedilmesine neden olabiliyor. Peki Ramazan ayında tok tutan besinler neledir? Halsiz düşmemek için hangi yiyecekleri tüketmeli? Sahurda tükettiğimiz halsizliğe sebep olan besinler neler? İftar ve sahurda nasıl beslenmeliyiz?
Oruç tutarken yaklaşık 16 saati bulan açlık süresi boyunca vücudun enerji depolarının boşalması ve iftardan sahura kadar yapılan yanlış besin seçimleri gün içerisinde daha halsiz ve yorgun hissedilmesine neden oluyor. Diyetisyen Ceyda Nur Çakın, oruç tutarken gün içerisinde daha enerjik hissetmek ve sağlıklı bir ramazan ayı geçirmek için önerilerde bulundu.
1. SAHURU ATLAMAYIN
Vücudun günlük işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli enerji ve besin öğelerinin yalnızca iftardan sonraki birkaç saatte alınması oldukça zordur. Ayrıca sahur yapılmadığında uzayan açlık süresi ile birlikte gün içerisinde halsizlik ve konsantrasyon bozukluğu yaşama riski daha yüksektir.
Çiğ badem, ceviz, çiğ fındık gibi magnezyumdan zengin yağlı tohumlar sağlıklı yağ asitleri için de önemli bir kaynak olmakla beraber tabağımızın büyük bir kısmının çiğ sebze ve yeşilliklerden zengin olması; sahurda meyvelere yer verilmesi özellikle C vitamini alımı açısından önemlidir. Ayrıca çiğ sebze ve meyvelerin yüksek oranda su içermesi günlük sıvı alımınıza destek olacaktır.
2. YETERLİ SIVI ALIMINI İHMAL ETMEYİN
İnsan vücudunun yaklaşık %60'ını oluşturan suyun, yalnızca %3 oranındaki kaybı fiziksel performansta azalmaya neden olmaktadır. Hava sıcaklığının artışıyla terleme ile kayıp artmakta, oruç tutarken sınırlı besin alımı saatleri içerisinde günlük gereksinimi sağlamak zorlaşmaktadır.