Bu besin hafızayı yeniliyor hem de kesinleştiriyor! Alzheimer hastalığının doğal ilacı...
Hafıza sorunları genellikle ileri yaşlarda görülse de her yaşta insanı etkileyecek bir şekilde ortaya çıkabilir. Beyin sağlığını korumak için stresten uzak durmak, sevdiklerinizle vakit geçirmek en etkili yöntemlerin başında geliyor. Ancak işin beslenme tarafını da es geçmemek gerekiyor. Uzmanlar tüketilen bazı besinlerin bu hastalığa çare olabileceğini söylüyor. Peki hafızaya iyi gelen, hafızayı güçlendiren yiyecekler hangileri?
Hafıza, stres, kötü beslenme ve yaşa bağlı olarak zamanla güçsüzleşir. Unutkanlık, hafızanın zayıfladığının ilk belirtisidir. Hafızayı kuvvetlendirmek için besinlerin gücünden faydalanmak gerekir. Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir. Güçlü bir hafızaya sahip olmak için doğru besinleri doğru miktarda tüketmek gerekiyor. Peki hangi besinler hafızayı kuvvetlendiriyor? İşte hafızanızı güçlendirmek için yapmanız gerekenler...
Kısa süre öncesine kadar hafızanın yaşla birlikte zayıflaması normal olarak kabul ediliyordu. Ancak günümüzde, hayat boyu sürdürülen doğru beslenme ve beyni çalıştıran egzersizlerle yaşlılığa bağlı hafıza kaybının azaltılabileceği biliniyor. Yaş alırken tüm diğer organlarımız gibi beynimizde eskir ve gençlik dönemindeki kadar keskin bir hafızamız olmayabilir. Fakat doğru yiyecekleri seçerek yaşlanmanın getirdiği bu olumsuz etkileri en az düzeyde tutmak mümkün.
Bu alanda yapılan çalışmalar B12 vitamini eksikliğinin uzun süreli devam etmesi halinde nöropsikiyatrik bozukluklara neden olabileceğini belirtiyor. B12 eksikliği iki ana nedenle görülebilir; birincisi B12 vitamini bakımından zengin gıdaları tüketmemek, ikincisi ise "pernisiyöz anemi" gibi vücudun B12 vitaminini emmesini engelleyen hastalıklardır.