Yağdan kilo vermek isteyenler dikkat! Sakın bu hatayı yapmayın... Meğer...

YANLIŞ BİLİNENLER NELER?

Light ürünlerin yağı alındığında glisemik indeksleri yükselir. Herkes light sütün daha sağlıklı olduğuna inanıyor. Bu sütlerin yağı azaldıkça şeker yoğunluğu artar. Dolayısıyla glisemik değerleri de yükselir.

Portakalı bütün yediğinizde glisemik indeksi daha düşükken, suyunu sıkıp içtiğinizde ciddi oranda yükselir. Çünkü portakaldan lifi çıkardığınızda geriye bol bol şeker kalır.

Patates püresinin glisemik indeksi haşlanmış patatese göre daha yüksektir. Çünkü patates parçalanıp püre hâline gelince daha çabuk sindirilir. Dolayısıyla da kan şekerini daha hızlı yükseltir.