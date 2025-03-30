Bu basit alışkanlık beyni 10 yıl gençleştiriyor! 14 gün yeterli

Mobil cihazlara olan bağımlılığımız, sadece sosyal ilişkilerimizi değil, beyin fonksiyonlarımızı da olumsuz etkiliyor olabilir. Kanada'da British Columbia Üniversitesi tarafından yürütülen çarpıcı bir araştırma, cep telefonunun internetini yalnızca iki hafta boyunca kapatmanın, bireylerin dikkat süresi ve ruh sağlığı üzerinde şaşırtıcı düzeyde olumlu etkiler yarattığını ortaya koydu.
İNTERNETİ KES, BEYNİNİ DİNLENDİR
Çalışma kapsamında, Kanada ve ABD'den 400'den fazla katılımcıdan, akıllı telefonlarının internet erişimini engelleyen bir uygulama indirmeleri istendi. Telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalar serbest bırakılırken, sosyal medya ve internet tarayıcılarına erişim engellendi. Katılımcıların büyük çoğunluğu üniversite öğrencisi ya da tam zamanlı çalışan bireylerden oluşuyordu.
Araştırmanın sonunda dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı:
📌 Katılımcıların dikkat süresi, 10 yaş genç bireylerin odaklanma kapasitesine eşdeğer seviyelere çıktı.
📌 %90'ı, ruh sağlıklarının antidepresanlardan beklenenden daha fazla düzeyde iyileştiğini bildirdi.
📌 Kişisel refah ve yaşam memnuniyeti gibi psikolojik göstergelerde belirgin artış gözlemlendi.
EKRAN SÜRESİ NEREDEYSE YARIYA DÜŞTÜ
İnterneti engelleyen grupta ekran süresi ortalama 5 saat 14 dakikadan 2 saat 41 dakikaya düştü. Araştırmacılar, bu azalmayı bireylerin zamanlarını daha verimli ve sağlıklı aktivitelere yönlendirmesiyle ilişkilendirdi:
Sosyalleşme
Fiziksel egzersiz
Doğada vakit geçirme
Bu basit müdahale bile kullanıcıların ekran sürelerini neredeyse yarıya indirdi ve zihinsel berraklık hissini artırdı.
İKİ AŞAMALI DENEY: ÖNCE KAPAT, SONRA AÇ
Katılımcılar iki gruba ayrıldı. İlk grup, ilk iki hafta boyunca mobil interneti tamamen kapattı. İkinci grup ise ilk iki haftayı normal şekilde geçirip, ikinci periyotta internetlerini engelledi. Her iki grupta da olumlu etkiler gözlendi, ancak internet erişimini erken kesen grup daha büyük kazanımlar elde etti.
"SÜREKLİ BAĞLANTI" YORGUNLUĞU
Araştırmacılar, bu sonuçların ardında yatan temel nedenin dijital dünyayla sürekli bağlantıda olmanın getirdiği zihinsel yorgunluk olduğunu belirtti. Sürekli uyarı, bildirim ve içerik akışı, beynin odaklanma mekanizmalarını sekteye uğratıyor.
"İnsan beyni, bilgi ve sosyal etkileşimin bu denli hızlı aktığı bir dünyaya evrimsel olarak hazır değil," diyen uzmanlar, beynin zamanla bu uyarıcılara karşı duyarsızlaştığını ve odaklanmanın zorlaştığını vurguluyor.
İronik biçimde, çalışma dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden biri olan Facebook'un en büyük bağışçısı olduğu Silikon Vadisi Toplum Vakfı tarafından finanse edildi. Facebook, 2010 yılında bu vakfa 1,75 milyar dolar, 2018'de ise 200 milyon dolar bağışta bulunmuştu.
Araştırmanın sonuçları, eğitim alanında da yankı uyandırdı. ABD'de en az dokuz eyalette sınıflarda cep telefonlarının yasaklanması gündeme geldi. İngiltere'deki bazı okullarda ise bu yasağın ardından öğrenci başarısı ve davranışlarında ciddi iyileşmeler gözlendi.
SIRADA NE VAR?
Araştırmacılar bir sonraki adımda, yalnızca belirli uygulamaları (örneğin sadece sosyal medya) engellemenin benzer etkilere yol açıp açmayacağını araştırmak istiyor. Aynı zamanda dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerin kullanımının kısıtlanmasının etkileri de gündeme gelecek.
DENEMEYE DEĞER Mİ?
Mobil interneti yalnızca 14 gün kapatmak, dikkat sürenizi artırabilir, ruh sağlığınızı iyileştirebilir ve genel yaşam kalitenizi yükseltebilir. Belki de "dijital detoks" sandığınızdan çok daha güçlü bir iyileşme aracı olabilir
Fotoğraflar: AA