Bu basit alışkanlık beyni 10 yıl gençleştiriyor! 14 gün yeterli

Mobil cihazlara olan bağımlılığımız, sadece sosyal ilişkilerimizi değil, beyin fonksiyonlarımızı da olumsuz etkiliyor olabilir. Kanada'da British Columbia Üniversitesi tarafından yürütülen çarpıcı bir araştırma, cep telefonunun internetini yalnızca iki hafta boyunca kapatmanın, bireylerin dikkat süresi ve ruh sağlığı üzerinde şaşırtıcı düzeyde olumlu etkiler yarattığını ortaya koydu.

İNTERNETİ KES, BEYNİNİ DİNLENDİR

Çalışma kapsamında, Kanada ve ABD'den 400'den fazla katılımcıdan, akıllı telefonlarının internet erişimini engelleyen bir uygulama indirmeleri istendi. Telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalar serbest bırakılırken, sosyal medya ve internet tarayıcılarına erişim engellendi. Katılımcıların büyük çoğunluğu üniversite öğrencisi ya da tam zamanlı çalışan bireylerden oluşuyordu.

Araştırmanın sonunda dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı:

📌 Katılımcıların dikkat süresi, 10 yaş genç bireylerin odaklanma kapasitesine eşdeğer seviyelere çıktı.

📌 %90'ı, ruh sağlıklarının antidepresanlardan beklenenden daha fazla düzeyde iyileştiğini bildirdi.

📌 Kişisel refah ve yaşam memnuniyeti gibi psikolojik göstergelerde belirgin artış gözlemlendi.