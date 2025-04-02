Kalp krizinin en net ve kesin belirtisi ortaya çıktı: 12 saat önceden böyle sinyal veriyor!

Kalp krizleri dünya genelinde en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alırken, uzmanlar kriz anından saatler hatta günler önce vücudun bazı sinyaller verdiğini söylüyor. Amerikan Kalp Derneği (AHA), Mayo Clinic ve Cleveland Clinic gibi saygın sağlık kuruluşlarının verilerine göre, bu belirtileri tanımak ve hızlı müdahale etmek hayat kurtarıcı olabilir.

ÖZELLİKLE BU BELİRTİYE DİKKAT

🦷 Çene Ağrısı ya da Diş Ağrısı

"Diş ağrısı sanılıyor ama kalp krizi habercisi olabilir!"

🔴 Kalp krizinden saatler önce, özellikle alt çenede ya da dişlerde ağrı hissedilebilir. Bu ağrı bazen o kadar hafif olur ki kişi önemsemez ya da diş problemi sanarak geçiştirir. Özellikle sol alt çene bölgesinde ortaya çıkan ağrının sebebi, kalbe giden sinirlerin çene ve boyun bölgesinde de sinyal iletmesidir. Bu "yansıyan ağrı" türüdür ve çok sayıda hasta tarafından gözden kaçırılır.