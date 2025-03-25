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ALTI farklı kanser türüne yakalanma olasılığınızı tahmin eden basit ev yapımı test

Yeni bir araştırma, bel çevresindeki birkaç santimetrelik artışın, başta kolon, meme ve pankreas kanseri olmak üzere en az altı farklı kanser türüne yakalanma riskini önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koydu.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 23:27 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 23:27
ALTI farklı kanser türüne yakalanma olasılığınızı tahmin eden basit ev yapımı test

İsveç'in önde gelen araştırma kurumlarından Lund Üniversitesi'nden bilim insanları, 340.000'e yakın kişinin 14 yıla yayılan sağlık verilerini inceledi. Bulgular, özellikle erkeklerde, bel çevresindeki artışın obeziteye bağlı kanser türleriyle güçlü bir ilişki taşıdığını ortaya koydu.

ALTI farklı kanser türüne yakalanma olasılığınızı tahmin eden basit ev yapımı test

BEL ÇEVRESİNDE 11 CM'LİK ARTIŞ, KANSER RİSKİNİ %25 YÜKSELTİYOR

Araştırmacılar, bel çevresinde 11 santimetrelik bir artışın erkeklerde kanser riskini %25 oranında artırdığını buldu. Bu oran, geleneksel olarak fazla kiloyu değerlendirmede kullanılan vücut kitle indeksine (VKİ) göre daha yüksek. Zira VKİ'deki artışın erkeklerde kanser riskini sadece %19 oranında yükselttiği belirtildi.

ALTI farklı kanser türüne yakalanma olasılığınızı tahmin eden basit ev yapımı test

Kadınlarda ise hem VKİ hem de bel çevresi benzer oranda risk artışı gösterdi. Bel çevresindeki 12 cm'lik artış ve VKİ'deki 4,3 puanlık yükseliş, kadınlarda kanser riskinin %12 oranında arttığına işaret etti.

ALTI farklı kanser türüne yakalanma olasılığınızı tahmin eden basit ev yapımı test

YAĞIN NEREDE BİRİKTİĞİ DAHA ÖNEMLİ

Uzmanlara göre, VKİ toplam vücut ağırlığını baz alırken, yağın vücutta nerede toplandığını dikkate almıyor. Bu da aynı VKİ'ye sahip iki kişinin farklı kanser risklerine sahip olabileceği anlamına geliyor. Özellikle "bira göbeği" olarak da adlandırılan karın içi yağlanma, hayati organları çevrelediği için kanser riskini artıran en tehlikeli yağlanma türü olarak kabul ediliyor.

ALTI farklı kanser türüne yakalanma olasılığınızı tahmin eden basit ev yapımı test

Lund Üniversitesi'nden araştırmacılar, "Bel çevresi, yağın dağılımı hakkında bilgi verdiği için özellikle erkeklerde kanser riskinin daha doğru bir göstergesi olabilir" ifadelerini kullandı.

ALTI farklı kanser türüne yakalanma olasılığınızı tahmin eden basit ev yapımı test

NEDEN ERKEKLER DAHA RİSK ALTINDA?

Cinsiyetler arası farklılık, yağların vücutta birikme şekliyle açıklanıyor. Erkeklerde yağ, genellikle karın bölgesinde yoğunlaşırken; kadınlarda kalça, uyluk ve kollara daha eşit dağılma eğilimi gösteriyor.

ALTI farklı kanser türüne yakalanma olasılığınızı tahmin eden basit ev yapımı test

SAĞLIKLI BEL-BOY ORANI KAÇ OLMALI?

Bir diğer ölçüm aracı olan bel-boy oranı da sağlık otoriteleri tarafından öneriliyor. Göbek deliğinin hemen üzerindeki bel çevresi ölçüsü, kişinin boyuna bölünüyor. Ortaya çıkan oran şu şekilde değerlendiriliyor:

  • 0,4 - 0,5: Düşük risk

  • 0,5 - 0,6: Orta düzeyde risk (tip 2 diyabet, kalp hastalığı, yüksek tansiyon)

  • 0,6 ve üzeri: Yüksek risk

ALTI farklı kanser türüne yakalanma olasılığınızı tahmin eden basit ev yapımı test

BMI ARTIK YETERLİ DEĞİL Mİ?

Vücut kitle indeksi, 1830'lu yıllarda Belçikalı bir matematikçi tarafından geliştirildi. Ancak modern bilim, VKİ'nin kas kütlesi ile yağ oranını ayırt edememesi nedeniyle artık yeterli bir sağlık ölçütü olmadığını savunuyor.

ALTI farklı kanser türüne yakalanma olasılığınızı tahmin eden basit ev yapımı test

Örneğin, Arnold Schwarzenegger, Dwayne Johnson veya Vin Diesel gibi kaslı vücuda sahip ünlüler, VKİ hesaplamasına göre obez sınıfında yer alıyor. Bu da sistemin artık güncellenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

ALTI farklı kanser türüne yakalanma olasılığınızı tahmin eden basit ev yapımı test

OBEZİTE KANSERİN YOLUNU AÇIYOR

Cancer Research UK'e göre, İngiltere'deki her 20 kanser vakasından biri, fazla kiloyla doğrudan bağlantılı. Araştırma, obezitenin yalnızca estetik bir problem olmadığını, aynı zamanda kansere kadar giden ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ALTI farklı kanser türüne yakalanma olasılığınızı tahmin eden basit ev yapımı test

İsveçli bilim insanlarının bu dikkat çekici çalışmasının tüm detayları, Mayıs ayında İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenecek Avrupa Obezite Kongresi'nde açıklanacak.

ALTI farklı kanser türüne yakalanma olasılığınızı tahmin eden basit ev yapımı test

Fotoğraflar: AA