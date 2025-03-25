ALTI farklı kanser türüne yakalanma olasılığınızı tahmin eden basit ev yapımı test

İsveç'in önde gelen araştırma kurumlarından Lund Üniversitesi'nden bilim insanları, 340.000'e yakın kişinin 14 yıla yayılan sağlık verilerini inceledi. Bulgular, özellikle erkeklerde, bel çevresindeki artışın obeziteye bağlı kanser türleriyle güçlü bir ilişki taşıdığını ortaya koydu.
BEL ÇEVRESİNDE 11 CM'LİK ARTIŞ, KANSER RİSKİNİ %25 YÜKSELTİYOR
Araştırmacılar, bel çevresinde 11 santimetrelik bir artışın erkeklerde kanser riskini %25 oranında artırdığını buldu. Bu oran, geleneksel olarak fazla kiloyu değerlendirmede kullanılan vücut kitle indeksine (VKİ) göre daha yüksek. Zira VKİ'deki artışın erkeklerde kanser riskini sadece %19 oranında yükselttiği belirtildi.
Kadınlarda ise hem VKİ hem de bel çevresi benzer oranda risk artışı gösterdi. Bel çevresindeki 12 cm'lik artış ve VKİ'deki 4,3 puanlık yükseliş, kadınlarda kanser riskinin %12 oranında arttığına işaret etti.
YAĞIN NEREDE BİRİKTİĞİ DAHA ÖNEMLİ
Uzmanlara göre, VKİ toplam vücut ağırlığını baz alırken, yağın vücutta nerede toplandığını dikkate almıyor. Bu da aynı VKİ'ye sahip iki kişinin farklı kanser risklerine sahip olabileceği anlamına geliyor. Özellikle "bira göbeği" olarak da adlandırılan karın içi yağlanma, hayati organları çevrelediği için kanser riskini artıran en tehlikeli yağlanma türü olarak kabul ediliyor.
Lund Üniversitesi'nden araştırmacılar, "Bel çevresi, yağın dağılımı hakkında bilgi verdiği için özellikle erkeklerde kanser riskinin daha doğru bir göstergesi olabilir" ifadelerini kullandı.
NEDEN ERKEKLER DAHA RİSK ALTINDA?
Cinsiyetler arası farklılık, yağların vücutta birikme şekliyle açıklanıyor. Erkeklerde yağ, genellikle karın bölgesinde yoğunlaşırken; kadınlarda kalça, uyluk ve kollara daha eşit dağılma eğilimi gösteriyor.
SAĞLIKLI BEL-BOY ORANI KAÇ OLMALI?
Bir diğer ölçüm aracı olan bel-boy oranı da sağlık otoriteleri tarafından öneriliyor. Göbek deliğinin hemen üzerindeki bel çevresi ölçüsü, kişinin boyuna bölünüyor. Ortaya çıkan oran şu şekilde değerlendiriliyor:
0,4 - 0,5: Düşük risk
0,5 - 0,6: Orta düzeyde risk (tip 2 diyabet, kalp hastalığı, yüksek tansiyon)
0,6 ve üzeri: Yüksek risk
BMI ARTIK YETERLİ DEĞİL Mİ?
Vücut kitle indeksi, 1830'lu yıllarda Belçikalı bir matematikçi tarafından geliştirildi. Ancak modern bilim, VKİ'nin kas kütlesi ile yağ oranını ayırt edememesi nedeniyle artık yeterli bir sağlık ölçütü olmadığını savunuyor.
Örneğin, Arnold Schwarzenegger, Dwayne Johnson veya Vin Diesel gibi kaslı vücuda sahip ünlüler, VKİ hesaplamasına göre obez sınıfında yer alıyor. Bu da sistemin artık güncellenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
OBEZİTE KANSERİN YOLUNU AÇIYOR
Cancer Research UK'e göre, İngiltere'deki her 20 kanser vakasından biri, fazla kiloyla doğrudan bağlantılı. Araştırma, obezitenin yalnızca estetik bir problem olmadığını, aynı zamanda kansere kadar giden ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.