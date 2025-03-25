ALTI farklı kanser türüne yakalanma olasılığınızı tahmin eden basit ev yapımı test

İsveç'in önde gelen araştırma kurumlarından Lund Üniversitesi'nden bilim insanları, 340.000'e yakın kişinin 14 yıla yayılan sağlık verilerini inceledi. Bulgular, özellikle erkeklerde, bel çevresindeki artışın obeziteye bağlı kanser türleriyle güçlü bir ilişki taşıdığını ortaya koydu.

BEL ÇEVRESİNDE 11 CM'LİK ARTIŞ, KANSER RİSKİNİ %25 YÜKSELTİYOR Araştırmacılar, bel çevresinde 11 santimetrelik bir artışın erkeklerde kanser riskini %25 oranında artırdığını buldu. Bu oran, geleneksel olarak fazla kiloyu değerlendirmede kullanılan vücut kitle indeksine (VKİ) göre daha yüksek. Zira VKİ'deki artışın erkeklerde kanser riskini sadece %19 oranında yükselttiği belirtildi.

Kadınlarda ise hem VKİ hem de bel çevresi benzer oranda risk artışı gösterdi. Bel çevresindeki 12 cm'lik artış ve VKİ'deki 4,3 puanlık yükseliş, kadınlarda kanser riskinin %12 oranında arttığına işaret etti.

YAĞIN NEREDE BİRİKTİĞİ DAHA ÖNEMLİ Uzmanlara göre, VKİ toplam vücut ağırlığını baz alırken, yağın vücutta nerede toplandığını dikkate almıyor. Bu da aynı VKİ'ye sahip iki kişinin farklı kanser risklerine sahip olabileceği anlamına geliyor. Özellikle "bira göbeği" olarak da adlandırılan karın içi yağlanma, hayati organları çevrelediği için kanser riskini artıran en tehlikeli yağlanma türü olarak kabul ediliyor.