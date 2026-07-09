Brokoliden daha fazla magnezyum içeren 10 meyve ve sebze

GÜNDE NE KADAR MAGNEZYUMA İHTİYACINIZ VAR?

Ulusal Sağlık Enstitüleri Besin Takviyeleri Ofisi'nin paylaştığı bilgilere göre yetişkin erkekler için günlük magnezyum ihtiyacı genellikle 400-420 mg, yetişkin kadınlar için ise 310-320 mg aralığında kabul ediliyor. Verywell Health'in aktardığına göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanların yaklaşık yarısı günlük beslenmelerinde yeterli magnezyum alamıyor; özellikle 70 yaş üstü erkekler ve gençlerde magnezyum alımının daha düşük olma olasılığına dikkat çekiliyor.