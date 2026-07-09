Brokoliden daha fazla magnezyum içeren 10 meyve ve sebze

Magnezyum; sinir sağlığı, kasların çalışması ve tansiyon dengesi için vücudun ihtiyaç duyduğu önemli mineraller arasında yer alıyor. Verywell Health'in uzman diyetisyen Allison Herries tarafından tıbbi olarak incelendiğini aktardığı haberine göre bazı meyve ve sebzeler, sanıldığından daha yüksek magnezyum içeriğiyle günlük beslenmeye güçlü bir destek sağlayabiliyor.
Porsiyon başına magnezyum miktarları büyük ölçüde ABD Tarım Bakanlığı'nın besin verileri ile desteklenirken, günlük ihtiyaç oranları için Ulusal Sağlık Enstitüleri Besin Takviyeleri Ofisi'nin magnezyum rehberindeki değerler esas alınıyor.