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Brokoliden daha fazla magnezyum içeren 10 meyve ve sebze

Vücudun temel minerallerinden magnezyumu doğal yollarla almak, takviyelere kıyasla çok daha sürdürülebilir bir seçenektir. Tek bir porsiyonuyla günlük magnezyum ihtiyacının yüzde 37'sini karşılayan ıspanak başta olmak üzere, sofranızdan eksik etmemeniz gereken 10 süper besin.

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Brokoliden daha fazla magnezyum içeren 10 meyve ve sebze

Magnezyum; sinir sağlığı, kasların çalışması ve tansiyon dengesi için vücudun ihtiyaç duyduğu önemli mineraller arasında yer alıyor. Verywell Health'in uzman diyetisyen Allison Herries tarafından tıbbi olarak incelendiğini aktardığı haberine göre bazı meyve ve sebzeler, sanıldığından daha yüksek magnezyum içeriğiyle günlük beslenmeye güçlü bir destek sağlayabiliyor.

BesinPorsiyonMagnezyumGünlük değer
IspanakPişmiş 1 kase157 miligramYaklaşık yüzde 37
EdamamePişmiş 1 kase99 miligramYaklaşık yüzde 24
Kış kabağıPişmiş 1 kase acorn squash88 miligramYaklaşık yüzde 21
BezelyePişmiş 1 kase yeşil bezelye62,4 miligramYaklaşık yüzde 15
EnginarOrta boy pişmiş 1 enginar50 miligramYaklaşık yüzde 12
Jak meyvesiDilimlenmiş çiğ 1 kase48 miligramYaklaşık yüzde 11
Yaban havucuPişmiş 1 kase45,2 miligramYaklaşık yüzde 11
AvokadoKüp doğranmış 1 kase43,6 miligramYaklaşık yüzde 10
Dikenli incirÇiğ 1 adet dikenli incir yaprağı42 miligramYaklaşık yüzde 10
PancarPişmiş 1 kase39 miligramYaklaşık yüzde 9

Porsiyon başına magnezyum miktarları büyük ölçüde ABD Tarım Bakanlığı'nın besin verileri ile desteklenirken, günlük ihtiyaç oranları için Ulusal Sağlık Enstitüleri Besin Takviyeleri Ofisi'nin magnezyum rehberindeki değerler esas alınıyor.

Brokoliden daha fazla magnezyum içeren 10 meyve ve sebze

GÜNDE NE KADAR MAGNEZYUMA İHTİYACINIZ VAR?

Ulusal Sağlık Enstitüleri Besin Takviyeleri Ofisi'nin paylaştığı bilgilere göre yetişkin erkekler için günlük magnezyum ihtiyacı genellikle 400-420 mg, yetişkin kadınlar için ise 310-320 mg aralığında kabul ediliyor. Verywell Health'in aktardığına göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanların yaklaşık yarısı günlük beslenmelerinde yeterli magnezyum alamıyor; özellikle 70 yaş üstü erkekler ve gençlerde magnezyum alımının daha düşük olma olasılığına dikkat çekiliyor.

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Magnezyum alımında dikkat edilmesi gerekenler

  • Günlük magnezyum ihtiyacı yaş dahil olmak üzere farklı faktörlere göre değişebilir.
  • Bireysel sağlık durumu, kullanılan ilaçlar ve beslenme düzeni ihtiyaç miktarını etkileyebilir.
  • MedlinePlus'ın da vurguladığı gibi magnezyum alımıyla ilgili sorular için bir sağlık uzmanına danışılmalıdır.
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Brokoliden daha fazla magnezyum içeren 10 meyve ve sebze

ISPANAK İLK SIRADA YER ALIYOR

ABD Tarım Bakanlığı'nın haşlanmış ve suyu süzülmüş ıspanak verilerine dayandırılan hesaplamaya göre pişmiş 1 kase ıspanak 157 miligram magnezyum içeriyor. Bu miktar, günlük ihtiyacın yaklaşık yüzde 37'sine denk geliyor. Yapraklı yeşiller arasında öne çıkan ıspanak, tek porsiyonda magnezyum açısından güçlü bir kaynak sunuyor.

Brokoliden daha fazla magnezyum içeren 10 meyve ve sebze

EDAMAME PROTEİNLE BİRLİKTE MAGNEZYUM DA SAĞLIYOR

Pişmiş 1 kase edamame, yani taze soya fasulyesi, 99 miligram magnezyum içeriyor. Verywell Health'in ABD Tarım Bakanlığı'nın pişmiş edamame verilerine dayandırdığı bu miktar, günlük değerin yaklaşık yüzde 24'ü anlamına geliyor. Edamame ayrıca protein, folat, demir ve potasyum gibi besin ögeleriyle de dikkat çekiyor.

Brokoliden daha fazla magnezyum içeren 10 meyve ve sebze

KIŞ KABAĞI TATLI AROMASIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Pişmiş 1 kase acorn squash, yani kış kabağı türü, 88 miligram magnezyum sağlıyor. ABD Tarım Bakanlığı'nın pişmiş meşe palamudu kabağı verileriyle desteklenen bu miktar günlük ihtiyacın yaklaşık yüzde 21'ini karşılıyor. Hafif tatlı ve fındıksı aromasıyla çorbalara, salatalara ve fırın yemeklerine eklenebiliyor.

Brokoliden daha fazla magnezyum içeren 10 meyve ve sebze

BEZELYE GÜNLÜK İHTİYACIN YÜZDE 15'İNİ KARŞILIYOR

Pişmiş 1 kase yeşil bezelyede 62,4 miligram magnezyum bulunuyor. Bu oran günlük değerin yaklaşık yüzde 15'i. MedlinePlus'ın beslenmede proteinin önemine dikkat çeken bilgileriyle birlikte değerlendirildiğinde bezelye; C vitamini, demir, B vitaminleri, protein ve lif içeriğiyle özellikle bitkisel beslenenler için güçlü bir seçenek oluşturuyor.

Brokoliden daha fazla magnezyum içeren 10 meyve ve sebze

ENGİNAR MAGNEZYUMUN YANINDA LİF DE SUNUYOR

Orta boy pişmiş 1 enginar 50 miligram magnezyum içeriyor. ABD Tarım Bakanlığı'nın pişmiş enginar verilerine göre bu miktar günlük ihtiyacın yaklaşık yüzde 12'sine denk geliyor. Enginar, potasyum, lif, C vitamini ve K vitamini bakımından da zengin bir sebze olarak öne çıkıyor.

Brokoliden daha fazla magnezyum içeren 10 meyve ve sebze

JAK MEYVESİ BİTKİSEL BESLENENLERİN LİSTESİNDE

Dilimlenmiş çiğ 1 kase jak meyvesi 48 miligram magnezyum içeriyor. Bu oran günlük değerin yaklaşık yüzde 11'i. Verywell Health'in aktardığı bilgilerde jak meyvesinin besin içeriği ABD Tarım Bakanlığı verileri ve jak meyvesinin besin yararlarına ilişkin bilimsel incelemelerle destekleniyor; dünyanın en büyük ağaç meyvesi olarak bilinen bu besin, bitkisel beslenenler tarafından et alternatifi olarak da kullanılabiliyor.

Brokoliden daha fazla magnezyum içeren 10 meyve ve sebze

YABAN HAVUCU SİNDİRİM DOSTU İÇERİĞİYLE BİLİNİYOR

Pişmiş 1 kase yaban havucu 45,2 miligram magnezyum sağlıyor. ABD Tarım Bakanlığı'nın haşlanmış yaban havucu verilerine dayanan bu miktar günlük ihtiyacın yaklaşık yüzde 11'ini karşılıyor. Lifli yapısıyla sindirim sağlığına destek olan yaban havucu, C vitamini, B6 vitamini, potasyum ve folat da içeriyor.

Brokoliden daha fazla magnezyum içeren 10 meyve ve sebze

AVOKADO SAĞLIKLI YAĞLARLA BİRLİKTE GELİYOR

Küp doğranmış 1 kase avokado 43,6 miligram magnezyum içeriyor. ABD Tarım Bakanlığı'nın çiğ avokado verileriyle desteklenen bu miktar günlük değerin yaklaşık yüzde 10'u. Avokado, magnezyumun yanında sağlıklı yağlar, lif ve farklı besin ögeleriyle de besleyici bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Brokoliden daha fazla magnezyum içeren 10 meyve ve sebze

DİKENLİ İNCİR LİF VE C VİTAMİNİ İÇERİYOR

Çiğ 1 adet dikenli incir yaprağı 42 miligram magnezyum içeriyor. ABD Tarım Bakanlığı'nın çiğ dikenli armut verilerine dayandırılan bu oran günlük ihtiyacın yaklaşık yüzde 10'una denk geliyor. Tatlı ve meyvemsi aromasıyla bilinen dikenli incir, C vitamini ile çözünen ve çözünmeyen lif açısından da zengin.

Brokoliden daha fazla magnezyum içeren 10 meyve ve sebze

PANCAR EGZERSİZ SONRASI DESTEK SAĞLAYABİLİR

Pişmiş 1 kase pancar 39 miligram magnezyum içeriyor. Bu miktar günlük değerin yaklaşık yüzde 9'u. ABD Tarım Bakanlığı'nın haşlanmış pancar verilerine ek olarak, pancar takviyesinin fiziksel performans üzerindeki olası etkilerini inceleyen bilimsel çalışmalara da atıf yapan Verywell Health, pancarı özellikle dolaşım, kan şekeri dengesi ve egzersiz sonrası toparlanma desteğiyle ilişkilendirilen besinler arasında gösteriyor.

DİĞER MAGNEZYUM AÇISINDAN ZENGİN GIDALAR

Meyve ve sebzelere ek olarak kabak çekirdeği, siyah fasulye, somon, yoğurt, süt, kinoa ve bitter çikolata da magnezyum açısından zengin besinler arasında gösteriliyor. Bu bölümdeki miktarlar da ABD Tarım Bakanlığı'nın besin veri tabanı ve Ulusal Sağlık Enstitüleri Besin Takviyeleri Ofisi'nin günlük değer hesaplamalarıyla ilişkilendiriliyor.

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)

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