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Böyle masum görünüyor ama vücudu yiyip bitiriyor! Sağlıklı sanıp sofralarımızdan eksik etmiyoruz ama...

Sağlıklı sandığımız, sofralarımızdan eksik etmemeye çalışığımız bu besinler doğru tüketilmediğinde zehir saçıyor desek... Food and Drug Administration'ın yayımladığı en riskli yiyecekler raporu ezberleri bozacak cinsten. Sağlıklı bir beslenme programında yer alması gerektiği konusunda hemfikir olduğumuz marul, yumurta, domates gibi besinlerin bir kısmının içeriğindeki zararlı maddeler sebebiyle hastalıklara hatta ölüme bir kısmının ise alerji gibi rahatsızlıklara sebep olduğu belirtiliyor. Peki, riskli besinler hangileridir?

21.10.2020 11:45 - Son Güncelleme: 21.10.2020 11:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





