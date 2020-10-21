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Böyle masum görünüyor ama vücudu yiyip bitiriyor! Sağlıklı sanıp sofralarımızdan eksik etmiyoruz ama...

Sağlıklı sandığımız, sofralarımızdan eksik etmemeye çalışığımız bu besinler doğru tüketilmediğinde zehir saçıyor desek... Food and Drug Administration'ın yayımladığı en riskli yiyecekler raporu ezberleri bozacak cinsten. Sağlıklı bir beslenme programında yer alması gerektiği konusunda hemfikir olduğumuz marul, yumurta, domates gibi besinlerin bir kısmının içeriğindeki zararlı maddeler sebebiyle hastalıklara hatta ölüme bir kısmının ise alerji gibi rahatsızlıklara sebep olduğu belirtiliyor. Peki, riskli besinler hangileridir?

21.10.2020 11:45 - Son Güncelleme: 21.10.2020 11:45
Böyle masum görünüyor ama vücudu yiyip bitiriyor! Sağlıklı sanıp sofralarımızdan eksik etmiyoruz ama...

FDA, risk gurubundaki yiyeceklerin iyi temizlenmiş ve bakterileri etkisiz hale getirilmiş şekilde tüketilmesini öneriyor.

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Böyle masum görünüyor ama vücudu yiyip bitiriyor! Sağlıklı sanıp sofralarımızdan eksik etmiyoruz ama...

Risk grubundaki besinlerin doğru temizlenmediği ve doğru tüketilmediği takdirde zehir saçtığı iddia edildi.

İşte en riskli besinler...

Böyle masum görünüyor ama vücudu yiyip bitiriyor! Sağlıklı sanıp sofralarımızdan eksik etmiyoruz ama...

TON BALIĞI

Dünya üzerinde en yaygın tüketilen balık türlerinden olan ton balığı da risk grubuna dahil.

Böyle masum görünüyor ama vücudu yiyip bitiriyor! Sağlıklı sanıp sofralarımızdan eksik etmiyoruz ama...

Özellikle beyaz renkli türleri fazla tüketildiğinde, içerdiği yüksek cıva nedeniyle hamile ve çocukların sinir sitemi gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.

Böyle masum görünüyor ama vücudu yiyip bitiriyor! Sağlıklı sanıp sofralarımızdan eksik etmiyoruz ama...

MANTAR

Doğada yetişen mantarlar türlerinden bazıları, zehirlenmelere ve hatta ölüme yol açabiliyor.

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