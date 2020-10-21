Kansere karşı koruyor, gençleştiriyor! Bilim dünyası da onayladı: Kanser hücrelerini öldürüyor
Yediklerimiz, içtiklerimiz, soluduğumuz hava, giydiklerimiz, genetik etkenler vb. daha fazla etken yüzünden pek çok kişi kanserin pençesine düşüyor. Kanserden biraz da olsa korunmak yine sizin elinizde. Kanserle mücadelenin tedavisi olduğu gibi, bazı besinler de buna yardımcı oluyor. Bunlardan biri de arı sütü. Arı sütünün besin içeriği, sağlık için gerekli olan bir dizi temel besin maddesi sağlar. Birçok hastalığa şifa olan arı sütü aynı zamanda kanser hücrelerine giden kanı durduran arı sütü kanserin gelişimini durdurur. İşte arı sütünün diğer mucizevi faydaları...
MUCİZE BESİN; ARI SÜTÜ...
Arı sütü, 5-15 günlük işçi arıların, kraliçe arıyı ve genç larvaları beslemek için yutak üstü salgı bezlerinden salgıladıkları beyaz krem renginden bir maddedir. Vitamin, mineral ve protein bakımından oldukça zengindir. Bala göre daha baharatlı ve asidik bir tada sahiptir. Arı sütü, % 60 ila % 70 oranında su, % 15 protein ve % 2-3 oranında vitamin ile amino asit içerir.
YARALARIN İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRIYOR
Çalışmalar, alerjenlere verilen histaminin (vücutta yaralanma veya alerjiye yanıt olarak salınan bir bileşik), arı sütü alımından sonra bastırıldığını göstermiştir. Bir çalışma, arı sütünün çok sayıda flavonoid ve organik bileşiğe sahip olduğunu ve bunların hepsinin bağışıklık oluşturarak performansı artırabileceğini ortaya koydu. Arı sütü bu özellikleri ile alerjenlere karşı koyabiliyor ve hatta yaraların iyileşmesini hızlandırabiliyor.
BEYİN SAĞLIĞINI GELİŞTİRİYOR
Arı sütü, beyin dokusundaki yağ asitlerini serbest radikal ataklarından koruyabilen antioksidanlar içeriyor. Bu özelliği ile arı sütü Alzheimer tedavisine yardımcı olma potansiyeline sahiptir. Arı sütü içindeki besinler, beyindeki kimyasal dengesizlikleri de tedavi edebiliyor. Öte yandan arı sütü, depresyon başta olmak üzere psikolojik hastalıklar üzerinde de etki gösteriyor.