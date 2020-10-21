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Kansere karşı koruyor, gençleştiriyor! Bilim dünyası da onayladı: Kanser hücrelerini öldürüyor

Yediklerimiz, içtiklerimiz, soluduğumuz hava, giydiklerimiz, genetik etkenler vb. daha fazla etken yüzünden pek çok kişi kanserin pençesine düşüyor. Kanserden biraz da olsa korunmak yine sizin elinizde. Kanserle mücadelenin tedavisi olduğu gibi, bazı besinler de buna yardımcı oluyor. Bunlardan biri de arı sütü. Arı sütünün besin içeriği, sağlık için gerekli olan bir dizi temel besin maddesi sağlar. Birçok hastalığa şifa olan arı sütü aynı zamanda kanser hücrelerine giden kanı durduran arı sütü kanserin gelişimini durdurur. İşte arı sütünün diğer mucizevi faydaları...

21.10.2020 08:56 - Son Güncelleme: 21.10.2020 08:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





