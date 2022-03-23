Boğaz ağrısı nasıl geçer merak edenlere en kısa ve etkili doğal formül! Deneyen 'şimdiye kadar neden yapmadım' diyor...

TUZLU SU

Bir bardak ılık suya, bir çay kaşığı tuz ekledikten sonra yaptığınız gargara, boğaz ağrısının ve ağız salgılarının azaltılmasında etkili olacaktır. Boğazdaki mikropları öldürme konusunda oldukça başarılı olan tuzlu su ile gargara yöntemi, her 3 saatte bir yeniden hazırlanarak uygulanmalıdır.