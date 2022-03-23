Boğaz ağrısı nasıl geçer merak edenlere en kısa ve etkili doğal formül! Deneyen 'şimdiye kadar neden yapmadım' diyor
Boğaz ağrısı nasıl geçer merak edenlere en kısa ve etkili doğal formül! Deneyen 'şimdiye kadar neden yapmadım' diyor... Özellikle kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarının artmasıyla daha sık rastladığımız sağlık sorunlarından biri olan boğaz ağrısı, kişilerin yaşam kalitesini bir hayli düşürüyor. Genelde bakteri ve virüslerin neden olduğu enfeksiyon semptomlarından olan ve boğazın arka kısmında acı ve yanma hissi şeklinde hissedilen boğaz ağrısının en hızlı şekilde geçmesini isteyenler dikkat. Boğaz ağrısını en hızlı ve en doğal şekilde geçirmek de mümkün. Peki, boğaz ağrısına ne iyi gelir? İşte 12 maddede boğaz ağrısını geçirmenin yolu...
Boğaz ağrısı nasıl geçer merak edenlere en kısa ve etkili doğal formül! Deneyen 'şimdiye kadar neden yapmadım' diyor...
Boğaz ağrısı insanın yaşam katlitesini düşürmekle birlikte daha sonra ciddi sağlık sorunlarına da neden olabiliyor. Peki bu inatçı ağrıdan en doğal yöntemle nasıl kurtuluruz?
BAL
Bal ya da çaya karıştırılan bal, boğaz ağrısının giderilmesinde etkilidir. Özellikle gece öksürüklerini dindirmek konusunda da oldukça başarılı bir yöntemdir. Aynı zamanda bal, oğaz ağrısının ve ağız içindeki yaraların iyileşme sürecini hızlandırdığı da görülmüştür.
TUZLU SU
Bir bardak ılık suya, bir çay kaşığı tuz ekledikten sonra yaptığınız gargara, boğaz ağrısının ve ağız salgılarının azaltılmasında etkili olacaktır. Boğazdaki mikropları öldürme konusunda oldukça başarılı olan tuzlu su ile gargara yöntemi, her 3 saatte bir yeniden hazırlanarak uygulanmalıdır.