Her şey 2 bin 500 yıl önce başladı o hastalığı bile tarihten sildi! Her derdin devası! Meğer limon...
Limonun tam bir vitamin deposu olduğunu zaten biliyoruz. Yapılan araştırmalara göre hem tüketmeden hem de tüketerek pek çok faydasından vücudumuza katkı sağlayabiliriz. Limon, C vitamini, B vitamini, fosfor, protein, karbonhidratlar gibi birçok zengin içeriğe sahip bir besin...Faydalarının yanında kilo vermeyi de destekleyen limon sofraların vazgeçilmez besini olarak karşımıza çıkıyor. Limonun en çok faydasını sergilediği yer ise sabah içilen limonlu su. Limonlu su içmek aslında, uzun vadede sağlığınız için yapabileceğiniz en basit, en ucuz ve en hızlı sabah ritüel. Kökeni ise 2 bin 500 yıl öncesine dayanıyor.
29.03.2022 12:02 - Son Güncelleme: 29.03.2022 12:02
Tarihi, Roma İmparatorluğu'na kadar uzanan limonun 2 bin 500 yıl önce Hindistan'ın Kuzey Batı bölgesinde ilk kez tam anlamıyla yetiştirilmeye başlandığı düşünülüyor. Bu sebeple toksinleri atmaya yardımcı olmak ve sindirimi canlandırmak için kullanılan limonlu suyun da antik bir sağlık sistemi olan Ayurveda tıbbına dayandığı iddiaları kulağa mantıklı geliyor.
Eski Yunanlılar da limonu; yiyecekleri korumak, suyu temizlemek ve hatta bazı hastalıkları tedavi etmek için tercih ettiler.
Limon, Hindistan'tan sonra İspanya'ya, ardından Kuzey Afrika'ya, daha sonra daha tüm Avrupa'ya yayıldı. 1493'te de Christoper Columbus tarafından tohum olarak Amerika'ya götürüldü.