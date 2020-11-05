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Bu meyve sizi en soğuk günlere hazırlamak için! Sonbahar ve kış aylarında bu besin sizi zinde tutacak

Havaların soğuduğu, mevsim geçişinin etkileriyle yorgunluk ve halsizliğin iyiden iyiye hissedildiği bugünlerde vücut direncini yüksek tutmak büyük önem taşıyor. Hastalıklara kolayca davetiye çıkaran sonbaharda bağışıklığı güçlendirmek için sofranızdan eksik etmemeniz gereken bazı besinler bulunuyor. Virüslere karşı vücut direncini artırmanın basit ama etkili önlemlerinin başında mevsim sebze ve meyvelerini tüketmek geliyor. Birbirinden lezzetli sonbahar meyveleri, içerisinde barındırdıkları bol vitamin, mineral ve başka hiçbir meyvede bulamayacağınız faydalı besin içeriği ile hepimizi en soğuk kış aylarına hazırlamaya geldi.

05.11.2020 09:15 - Son Güncelleme: 05.11.2020 09:15
Bu meyve sizi en soğuk günlere hazırlamak için! Sonbahar ve kış aylarında bu besin sizi zinde tutacak

HURMA
Göz alıcı turuncusu, şeker gibi tadı ve dillere destan faydaları ile sonbahar meyveleri dendiğinde atlanmaması gereken bir meyve olan hurma, en verimli haline elbette tazeyken erişir.

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Bu meyve sizi en soğuk günlere hazırlamak için! Sonbahar ve kış aylarında bu besin sizi zinde tutacak

Çin'de doğan ve Uzak Doğu'nun tüm şifasını bünyesinde barındıran hurmanın tek bir porsiyonunda yüzde 55 A vitamini, 6 gram fiber, yüzde 30 magnezyum ve sadece 118 kalori bulunur.

Bu meyve sizi en soğuk günlere hazırlamak için! Sonbahar ve kış aylarında bu besin sizi zinde tutacak

ARMUT
Yine "Sonbaharda hangi meyveleri yeriz?" sorusunun banko cevaplarından biri olan armut, en yüksek çeşitliliğini özellikle Avrupa ülkelerinde barındırır.

Bu meyve sizi en soğuk günlere hazırlamak için! Sonbahar ve kış aylarında bu besin sizi zinde tutacak

Yüksek kolesterol sorunu ile baş eden hastaların bir numaralı bitkisel yardımcısı olan armutlar, günler fiber dozunuzu almanıza yardımcı olurken tatlı krizlerinize de birebir bir sonbahar meyvesi olarak karşınıza çıkıyor.

Bu meyve sizi en soğuk günlere hazırlamak için! Sonbahar ve kış aylarında bu besin sizi zinde tutacak

ELMA
"Sonbahar meyveleri nelerdir?" dendiğinde akla gelen ilk cevap elbette ki elma olmalı.

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