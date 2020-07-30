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Bilim insanları tek tek sıraladı! Kan grubu kişiliğinizi ele veriyor... Kan grubuna göre karakterler....

Yapılan araştırmalarda ve tarih boyunca sürekli geliştirilen testlerle insanlar 4 ayrı kan gruplarına göre ayrılıyor.En eski kan grubu 0 olarak bilinir. Süreç içerisinde avcı ,toplayıcılıktan daha evcil bir hayata geçilmesiyle A grubunun oluşur. Peşi sıra Asya'dan Afrika ya Amerika ve Avrupa ya göçlerin birbirlerine karışıp birleşmesiyle B grubu oluşur. Ve son olarak farklı toplumların bir araya gelip zaman içinde karışması nedeniyle oluşan çağdaş birleşime AB grubu oluşması meydana gelir. Bilim insanlarının yaptıkları araştırmalar kan grubunun içimizde bulunan bir kimlik kartı olduğunu gözler önüne sürüyor. Zira kan grubu ve kişilik hakkında bir bağlantı olduğu da ortaya çıktı. Kan gruplarına göre kişilik tahlili nasıl olur? Cesur musunuz, paylaşımcı mı yoksa güçlü mü ? İşte yanıtları...

30.07.2020 09:30 - Son Güncelleme: 30.07.2020 09:30
Bilim insanları tek tek sıraladı! Kan grubu kişiliğinizi ele veriyor... Kan grubuna göre karakterler....

Kan gruplarına göre kişilik tahlili nasıl olur? Cesur musunuz, paylaşımcı mı yoksa güçlü mü? İşte yanıtları...

0 grubu: Kendine güven, cesaret.

A grubu: Sinirli ve hassas.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bilim insanları tek tek sıraladı! Kan grubu kişiliğinizi ele veriyor... Kan grubuna göre karakterler....

B grubu: Uyumlu ve yaratıcı

AB grubu: En çekici ve ilginç.

Bilim insanları tek tek sıraladı! Kan grubu kişiliğinizi ele veriyor... Kan grubuna göre karakterler....

A grubu kadını
Para harcamasını çok sever. Seksi iç çamaşırlarına düşkündür. Çocukları çok sever ve çocuk sahibi olduktan sonra eşini ihmal eder. Değişikliği seven biridir.

Bilim insanları tek tek sıraladı! Kan grubu kişiliğinizi ele veriyor... Kan grubuna göre karakterler....

A grubu erkeği
Düzenli yaşamayı sever. İyi bir dost ve konuşmacıdır. Birlikte olacağı kadını seçerken çok titiz davranır.

Bilim insanları tek tek sıraladı! Kan grubu kişiliğinizi ele veriyor... Kan grubuna göre karakterler....

B grubu kadını
İstek doludur. Sekse hiç hayır demez. Para konusunda eli ya çok açıktır ya da cimridir.

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