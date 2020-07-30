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Uzmanlar özellikle uyarıyor! Domates ve karpuzu asla buzdolabında saklamayın, çünkü...

Domates, karpuz, patates, sarımsak... Hepsi sofralarımızın, öğünlerimizin olmazsa olmazları. Onlar aracılığıyla vücudumuz girecek olan vitaminler, mineraller ve pek çok unsur sağlığımız için çok önemli. Tabi bunun için onlarında sağlığını korumak gerek. Bazı sebze ve meyvelerin asla buzdolabına konmaması gerektiğini söylesek. Birçok gıdayı saklamak için buzdolabını tercih etsek bile yapılan araştırmalar bazı besinlerin buzdolabına konulmasının yanlış olduğunu ortaya koydu. Değil sonrasında fayda sağlamak, pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. İşte bilinenin aksine buzdolabında saklanmaması gereken besinler...

30.07.2020 09:01 - Son Güncelleme: 30.07.2020 09:01
Uzmanlar özellikle uyarıyor! Domates ve karpuzu asla buzdolabında saklamayın, çünkü...

Yiyecek ve içeceklerin bozulmaması için en çok alınan tedbir buzdolabında saklamaktır. Ama bazı yiyecekler için durum tam tersi.

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Uzmanlar özellikle uyarıyor! Domates ve karpuzu asla buzdolabında saklamayın, çünkü...

Yiyecek içecekler ve hatta ojeden parfüme kadar birçok ürünün bozulmasını engellemek için buzdolabında muhafaza edilir.

Uzmanlar özellikle uyarıyor! Domates ve karpuzu asla buzdolabında saklamayın, çünkü...

Fakat çok bilinmese de bu durumun istisnaları mevcuttur. Bazı besinler buzdolabında saklandığında daha kısa sürede bozulur ve adeta zehire dönüşür. İşte buzdolabında tutulmaması gerekenler...

Uzmanlar özellikle uyarıyor! Domates ve karpuzu asla buzdolabında saklamayın, çünkü...

DOMATES

Hemen herkesin bozulmaması için buzdolabında sakladığı domatesler aslında buzdolabı sayesinde tadından ödün veriyor.

Uzmanlar özellikle uyarıyor! Domates ve karpuzu asla buzdolabında saklamayın, çünkü...

Adeta kumlu hale gelen yapısı tadını da bozuyor. Hızla yumuşamaya başladığı için bakteriler oluşur ve öyle tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olur.

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