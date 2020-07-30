Uzmanlar özellikle uyarıyor! Domates ve karpuzu asla buzdolabında saklamayın, çünkü...
Domates, karpuz, patates, sarımsak... Hepsi sofralarımızın, öğünlerimizin olmazsa olmazları. Onlar aracılığıyla vücudumuz girecek olan vitaminler, mineraller ve pek çok unsur sağlığımız için çok önemli. Tabi bunun için onlarında sağlığını korumak gerek. Bazı sebze ve meyvelerin asla buzdolabına konmaması gerektiğini söylesek. Birçok gıdayı saklamak için buzdolabını tercih etsek bile yapılan araştırmalar bazı besinlerin buzdolabına konulmasının yanlış olduğunu ortaya koydu. Değil sonrasında fayda sağlamak, pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. İşte bilinenin aksine buzdolabında saklanmaması gereken besinler...
30.07.2020 09:01
- Son Güncelleme: 30.07.2020 09:01
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