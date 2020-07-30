Uzmanlar öneriyor, bunu yiyenin göbeği eriyor! İşte karın yağlarını eriten mucizevi besinler
Fit bir vücuda sahip olmak herkesin hayalidir. Başlıca sıkıntılardan biri de bir türlü eriyemen karın yağları. Göbek yağı veya iç organ yağlanması, iç organların etrafında oluşan, özellikle zararlı bir yağlanma çeşididir. Göbek yağı eritmede ilk 2 hafta çok önemlidir. Çünkü yapılan diyet ve egzersizlerin sonucunda, göreceli olarak en çok bu dönemde kilo verilir. İşte bu yüzden karın yağlarını eriten bu besinleri tüketmek şart. Peki, belimizi inceltmek için neler yapmalı, hangi besinleri tüketmeliyiz?
30.07.2020 11:59
- Son Güncelleme: 30.07.2020 11:59
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