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Bilim insanları tek tek sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor... Beyne zarar veren alışkanlıklar

Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne zarar veren alışkanlıkları ve besinleri listeledi. Listede yer alan bu yiyecekler beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Alışkanlıklar ise ne yazık ki beyni yiyip bitirenlerden. Peki beyne zararlı olan o besinler neler? Hangi alışkanlıklar beyne zarar veriyor?

26.05.2020 10:49 - Son Güncelleme: 26.05.2020 10:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





