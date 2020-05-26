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Bilim insanları tek tek sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor... Beyne zarar veren alışkanlıklar

Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne zarar veren alışkanlıkları ve besinleri listeledi. Listede yer alan bu yiyecekler beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Alışkanlıklar ise ne yazık ki beyni yiyip bitirenlerden. Peki beyne zararlı olan o besinler neler? Hangi alışkanlıklar beyne zarar veriyor?

26.05.2020 10:49 - Son Güncelleme: 26.05.2020 10:49
Bilim insanları tek tek sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor... Beyne zarar veren alışkanlıklar

Vücuttaki diğer organlar gibi beyin de yaşam tarzımızdan etkilenir. Günlük alışkanlıklarımız beyinde ciddi olumsuz etkiler yaratabilir.

İşte beynimize zarar veren alışkanlıklar...

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Bilim insanları tek tek sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor... Beyne zarar veren alışkanlıklar

İLETİŞİMSİZLİK

Yapılan son araştırmalar, 10 dakika bile olsa iletişim kurmanın beyni çalıştırmaya yettiğini gösteriyor.

10 dakika sohbet etmek için dışarı çıkmanıza bile gerek yok.

Yakın arkadaşlarınızı ya da aile dostlarınızı arayarak dahi beyninizi aktif hale getirebilirsiniz.

Bilim insanları tek tek sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor... Beyne zarar veren alışkanlıklar

KAHVALTI YAPMAMAK

Aynı araştırmaya göre, düzenli kahvaltı yapan çocuklar derslerinde daha başarılı oluyor.

Kahvaltı yapmamak kan şekerinizi düşürerek beyni negatif olarak etkiliyor.

Bilim insanları tek tek sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor... Beyne zarar veren alışkanlıklar

DONDURMA

Hiç hızlı bir şekilde dondurma yediğinizde başınıza keskin bir ağrı girdiği oldu mu?

Dondurma gibi soğuk besinler, beyne kısa sürede aşırı soğuk etkisi yapar. Soğuk besinler beyindeki damarları daraltır.

Vücut hipotermiya geçirdiğini düşünerek damarları genişletmek için beyne sıcak kan gönderir. Bu da keskin bir baş ağrısına neden olur.

Bilim insanları tek tek sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor... Beyne zarar veren alışkanlıklar

YETERİNCE SU İÇMEMEK

Bildiğiniz gibi insan beyninin %70-%80'i sudan oluşur.

Buna ek olarak su, çalışabilmesi için beyne gerekli maddeleri taşır.

Su içtiğimizde beynimiz daha iyi çalışır.

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