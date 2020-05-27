Sigaranın etkilerini bir çırpıda yok ediyor, akciğeri tertemiz yapıyor! Hibiskus çayının faydaları nelerdir?
Tarihsel olarak, hibiskus bitkisine ilk olarak Afrika ülkelerinde rastlanır. Daha sonra dünyanın dört bir yanına yayılan hibikusun, özellikle çayının faydaları saymakla bitmiyor. Ebegümecigiller familyasına ait tahmin edilen yaklaşık üç yüz türü bulunan hibikusun aslında pek çok kişi bitkisinin güzel çiçeklerine aşinadır. Hibiskus bitkisinin kuru yaprakları demlenerek hibikus çayı yapılır. Faydalarının arasında neler yok ki... Gelin hibikus çayının faydalarını ve nasıl demlendiğine bir göz atalım.
27.05.2020 13:40
- Son Güncelleme: 27.05.2020 13:50
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