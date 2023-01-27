Beyni yiyip bitiriyor! Öyle masum göründüğüne bakmayın bilim insanları açıkladı! Meğer günbegün tüketiyormuş...
Beyni yiyip bitiriyor! Öyle masum göründüğüne bakmayın bilim insanları açıkladı! Meğer günbegün tüketiyormuş... Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne zarar veren besinleri listeledi. Listede yer alan bu yiyecekler beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Peki beyne zararlı olan o besinler neler? İşte yanıtı...
27.01.2023 14:11 - Son Güncelleme: 27.01.2023 14:11