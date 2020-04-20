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Bilim insanları tek tek sıraladı... Böyle masum görünüyor ama beyini yiyip bitiriyor! İşte beyine zararlı besinler

Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne zarar veren besinleri listeledi. Listede yer alan bu yiyecekler beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Peki beyne zararlı olan o besinler neler?

20.04.2020 08:57 - Son Güncelleme: 20.04.2020 08:57
Bilim insanları tek tek sıraladı... Böyle masum görünüyor ama beyini yiyip bitiriyor! İşte beyine zararlı besinler

Yeni bir araştırmaya göre; yağlı ve şekerli bir diyet sadece dört gün içinde hafızanıza, dikkatinize ve ruh halinize zarar verebilir.

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Bilim insanları tek tek sıraladı... Böyle masum görünüyor ama beyini yiyip bitiriyor! İşte beyine zararlı besinler

Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor.

Bilim insanları tek tek sıraladı... Böyle masum görünüyor ama beyini yiyip bitiriyor! İşte beyine zararlı besinler

Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi.

Bilim insanları tek tek sıraladı... Böyle masum görünüyor ama beyini yiyip bitiriyor! İşte beyine zararlı besinler

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir başka deney ise, yüksek yağlı diyetin beş gün boyunca tüketildiğinde, dikkat ve hafıza fonksiyonunun yanı sıra ruh hali değişimlerine de yol açtığını gösterdi.

Bilim insanları tek tek sıraladı... Böyle masum görünüyor ama beyini yiyip bitiriyor! İşte beyine zararlı besinler

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