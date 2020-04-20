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İbn-i Sina bin yıl önce tavsiye etti! Cinsel gücü artırıyor

Batılı kaynakların "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında her derde deva reçeteler var. İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 20 şifalı besin...

20.04.2020 09:21 - Son Güncelleme: 21.04.2020 16:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





