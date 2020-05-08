Bilim insanları o sorunun yanıtını buldu! İşte en besleyici gıdalar listesi
Dünya hem açlığa hem de yetersiz beslenmeye çözüm olabilecek mucize gıdayı arıyor. Henüz bütün beslenme ihtiyaçlarımızı bir anda karşılayan bir besinden bahsedemiyoruz. Ancak besleyiciliği açısında pek çok gıdanın da diğerlerinden daha besleyici olduğu da bir gerçek. 'En besleyici besinler hangileri?' sorusu nihayet yanıt buldu. Peki vücudumuzun ihtiyaç duyduğu en faydalı besinler nelerdir? İşte vücudumuzun ihtiyaç duyduğu en besleyici besinler...
Puanı daha yüksek olan besinlerin diğer gıdalarla birlikte tüketildiğinde günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamada düşük puanlı olanlara göre daha başarılı olduğu ifade edildi. Uzmanların listesinde ilk sırayı badem aldı. Peki sürekli tüketilen yiyecekler arasında en besleyici 100 tanesi neler? İşte Hürriyet'in haberine göre; bilim insanlarının en besleyici gıdalar listesinin ilk 100 maddesi…