RAMAZAN İMSAKİYE
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Bilim insanları o sorunun yanıtını buldu! İşte en besleyici gıdalar listesi

Dünya hem açlığa hem de yetersiz beslenmeye çözüm olabilecek mucize gıdayı arıyor. Henüz bütün beslenme ihtiyaçlarımızı bir anda karşılayan bir besinden bahsedemiyoruz. Ancak besleyiciliği açısında pek çok gıdanın da diğerlerinden daha besleyici olduğu da bir gerçek. 'En besleyici besinler hangileri?' sorusu nihayet yanıt buldu. Peki vücudumuzun ihtiyaç duyduğu en faydalı besinler nelerdir? İşte vücudumuzun ihtiyaç duyduğu en besleyici besinler...

08.05.2020 15:20 - Son Güncelleme: 08.05.2020 15:20
Bilim insanları o sorunun yanıtını buldu! İşte en besleyici gıdalar listesi

Bütün beslenme ihtiyaçlarımızı aynı anda karşılayan bir besin yok. Bununla birlikte yediklerimizin bazılarının diğerlerinden daha besleyici olduğu da bir gerçek.

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Bilim insanları o sorunun yanıtını buldu! İşte en besleyici gıdalar listesi

PLoS ONE adlı bir dergide yayımlanan araştırmada hangi yiyeceklerin daha besleyici olduğuna bakıldı. Uzmanlar dünyanın dört bir yanındaki kültürlerin en fazla tükettiği 1000 adet gıda maddesini inceledi. Besinlerin her birine 100 üzerinden besleyicilik puanı verildi.

Bilim insanları o sorunun yanıtını buldu! İşte en besleyici gıdalar listesi

Puanı daha yüksek olan besinlerin diğer gıdalarla birlikte tüketildiğinde günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamada düşük puanlı olanlara göre daha başarılı olduğu ifade edildi. Uzmanların listesinde ilk sırayı badem aldı. Peki sürekli tüketilen yiyecekler arasında en besleyici 100 tanesi neler? İşte Hürriyet'in haberine göre; bilim insanlarının en besleyici gıdalar listesinin ilk 100 maddesi…

Bilim insanları o sorunun yanıtını buldu! İşte en besleyici gıdalar listesi

Besin puanı 49 olan gıdalar
Tatlı patates, incir ve zencefil

Bilim insanları o sorunun yanıtını buldu! İşte en besleyici gıdalar listesi

Besin puanı 51 olan gıdalar
Balkabağı, dulavrat otu kökü, Brüksel lahanası, brokoli, karnabahar, Çin su kestanesi, sarı kavun, kuru erik, ahtapot

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