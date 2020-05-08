3 metre kuralı gelmişti... Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde son durum

3 BİN 150 TL'YE KADAR CEZA VERİLEBİLECEK

Yapılan yazılı açıklamada, "Normalleşme süreci boyunca Türkiye'nin gözbebeği konumundaki Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki hareketlenmenin artacağı ve bunun da bulaş riskini artıracağı bahisle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişiler arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine karar verildi" denildi.