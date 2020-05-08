RAMAZAN İMSAKİYE
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3 metre kuralı gelmişti... Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde son durum

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi. Meydan ve caddede sosyal mesafe ve maske denetimi yapılmaya başlandı. Vatandaşlar anonslarla uyarılırken bazı kişilerin kurallara uymaması dikkat çekti.

08.05.2020 17:26 - Son Güncelleme: 08.05.2020 17:33
3 metre kuralı gelmişti... Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde son durum

Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip korona virüse karşı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan kişiler için maske takma zorunluğu ve kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildiğini duyurdu.

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3 metre kuralı gelmişti... Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde son durum

Kararın ardından Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri İstiklal Caddesi girişinde vatandaşlara maske dağıtıp ellerine dezenfektan sıkarken, polisler alanda denetim yaptı.

3 metre kuralı gelmişti... Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde son durum

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan vatandaşlar yeni kurallara karşı anonslarla uyarıldı. Alanda vatandaşların çoğunun maske kuralına uyduğu görülürken bazı kişilerin maske takmaması ve sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.

3 metre kuralı gelmişti... Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde son durum

3 BİN 150 TL'YE KADAR CEZA VERİLEBİLECEK
Yapılan yazılı açıklamada, "Normalleşme süreci boyunca Türkiye'nin gözbebeği konumundaki Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki hareketlenmenin artacağı ve bunun da bulaş riskini artıracağı bahisle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişiler arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine karar verildi" denildi.

3 metre kuralı gelmişti... Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde son durum

Bu karara uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 1000 TL ile 3 bin 150 TL arasında idari yaptırım uygulanacak.

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