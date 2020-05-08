3 metre kuralı gelmişti... Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde son durum
Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi. Meydan ve caddede sosyal mesafe ve maske denetimi yapılmaya başlandı. Vatandaşlar anonslarla uyarılırken bazı kişilerin kurallara uymaması dikkat çekti.
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Yapılan yazılı açıklamada, "Normalleşme süreci boyunca Türkiye'nin gözbebeği konumundaki Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki hareketlenmenin artacağı ve bunun da bulaş riskini artıracağı bahisle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişiler arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine karar verildi" denildi.