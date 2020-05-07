Limonu uyurken baş ucunuza koyduğunuzda olanlara inanamayacaksınız! İşte limonun bilinmeyen faydaları
Limonun tam bir vitamin deposu olduğunu zaten biliyoruz. Ancak yapılan araştırmalara göre limonu tüketmeden de faydalarından yararlanabiliyoruz. En az 3 tane limonu alın ve ikiye bölün. Ardından yatağınızın başucuna ya da komodinin üstüne bırakın ve uykuya dalın. Vücudunuzda meydana gelen değişimlere inanamayacaksınız. Limonun faydalarını duyunca bu geceden itibaren baş ucunuza limon koymayı ihmal etmeyeceksiniz. İşte baş ucunuza limon koyduğunuzda vücudunuzda meydana gelen değişimler...
Limon gibi bazı kokular ferahlatıcı özelliğe sahiptir. Bu koku ortaya çıktığında sizi sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça iyidir. Diğer yandan daha rahat uykuya dalabilmek için uyumadan önce komodinin üzerine limon koymayı deneyebilirsiniz. Sayısız faydası olan limonu yıllarca suyunuza, çayınıza, salatanıza koydunuz. Peki ya komodinin üzerine koymaya ne dersiniz? Tüm yapmanız gereken şey; bir limonu alıp, onu dörde bölmek ve içine tuz serpmek... Dilimlediğiniz limonları, komodin üzerine koyarak, uykuya dalabilirsiniz. Peki, uyurken yanınıza limon koymanın ne gibi faydaları olabilir? İşte cevaplar...