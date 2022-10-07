Ayvanın çekirdeklerini SAKIN ATMAYIN! Meğer her derde devaymış! Hem etinden hem sütünden şifa akıyor...
Ayva çekirdeğinin bu özelliklerini duyunca şok olacaksınız! Her derdin çaresi onda! Sakın yedikten sonra çekirdeklerini atmayın! Cilt problemlerinin giderilmesinden saç sağlığna, sindirim sistemi sorunlarından öksürüğe her alanda bu mucizeyi kullanabilirsiniz. İşte ayva çekirdeğinin kullanım alanları ve tüm detaylar...
AYVA ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI
Ayva çekirdeği cilt sağlığı için faydalı bir tohumdur.
Ciltte sivilceler meydana gelebilir. Ayva çekirdeği sivilcelere iyi gelir.
Yanıkların tedavisinde de ayva çekirdeği kullanılır.
Saç sağlığı için de ayva çekirdeği kullanılabilir. Saçların daha sağlıklı ve gür bir şekilde çıkmasına yardımcı olur.
Ayva çekirdeği enfeksiyonların iyileşme sürecine olumlu katkı sunar. Bunun yanı sıra meydana gelebilecek enfeksiyonlara karşı da koruma sağlar.
Ayva çekirdeğinin ishali durdurma özelliği bulunmaktadır. Sindirim sistemini de düzenleyen ayva çekirdeği sayesinde bağırsaklar da daha iyi çalışmaktadır.
Cildi besleyici özellikleri bulunur.
Cildi yeniler ve yaşlanma sürecini geciktirir.
Cildi sıkılaştırır, sarkmayı önler.
Yağlı ciltler üzerinde kullanılmalıdır. Cilt üzerinde bulunan fazla yağı alır.
Sivilcelere karşı koruma sağlar.
Antioksidan özelliği bulunduğu için cilt sağlığına faydalıdır.
Ciltte meydana gelen tahriş ve yaralara iyi gelir.
Cilt lekelerine iyi gelir.
Cilt tonunu eşitleyici bir özelliğe sahiptir.
Cildin günlük bakımı için yararlıdır.
AYVA ÇEKİRDEĞİ NASIL KULLANILIR?
Genel olarak ayva çekirdekleri çay, jel ve nemlendirici krem olarak karışımıza çıkmaktadır. Bunun için 1 bütün ayvanın çekirdeklerini çıkarmalı ve yarım çay bardağı içme suyunun içine eklemelisiniz. Bu şekilde 24 saat bekledikten sonra jel kıvamına geldiğini göreceksiniz. Bu jeli cildinize sürebilir ve 30 dakika kadar bekletip, durulama işlemi yapabilirsiniz. Doktorunuza danışmadan önce kullanmamanız gerekir.