Ayvanın çekirdeklerini SAKIN ATMAYIN! Meğer her derde devaymış! Hem etinden hem sütünden şifa akıyor...

AYVA ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Ayva çekirdeği cilt sağlığı için faydalı bir tohumdur.

Ciltte sivilceler meydana gelebilir. Ayva çekirdeği sivilcelere iyi gelir.

Yanıkların tedavisinde de ayva çekirdeği kullanılır.

Saç sağlığı için de ayva çekirdeği kullanılabilir. Saçların daha sağlıklı ve gür bir şekilde çıkmasına yardımcı olur.

Ayva çekirdeği enfeksiyonların iyileşme sürecine olumlu katkı sunar. Bunun yanı sıra meydana gelebilecek enfeksiyonlara karşı da koruma sağlar.

Ayva çekirdeğinin ishali durdurma özelliği bulunmaktadır. Sindirim sistemini de düzenleyen ayva çekirdeği sayesinde bağırsaklar da daha iyi çalışmaktadır.