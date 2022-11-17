Beyaz saçları YOK EDEN doğal mucize! 4 haftada 10 yaş geri götürecek! Herkesin gözünün önündeki şey meğer...

Araştırmaya göre beyazlayan saçların eski rengine dönebilmesi mümkün! Yaşlandıkça, saçımızın orijinal rengi rengini kaybedip grileşiyor. Bunun nedeni melanin adı verilen pigmentin kaybı. Ancak yapılan araştırmalar saçlardaki grileşme sürecinin en azından geçici olarak geri alınabileceğini ortaya koyuyor.