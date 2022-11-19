Zehirli yılan bile yanında melek kalır! Bu ağaç ölüm saçıyor! Gördüğünüz yerde kaçın! Dallarının altında durursanız...
Batı Hindistan ve tropik Amerika'da yetişen Manşinel ağacı etrafında özel güvenlik önlemleri alınmasını gerektirecek kadar tehlikeli.
19.11.2022 11:26 - Son Güncelleme: 19.11.2022 11:26
Manşinel oldukça zehirli bir ağaçtır. Meyvelerden sıçrayan yağmur damlaları ya da çiğ deride yaralanmalara sebep olabilir.Manşinel ağacı o kadar tehlikeli ki, ağaca sadece dokunmak bile yetiyor. Ağaç ile temas eden bölgede kısa süre içerisinde su toplama ve kabarcıklar oluşuyor. İşte MAnşinel ağacının zararları ve bulunduğu bölgeler...