Benler neden çıkar? Hangi benler kanserlidir? Tehlikeli benlerin belirtileri nelerdir?

Kimi zaman onları görmezden geliyoruz ama vücudumuzda çıkan benler büyük bir risk altında olduğunuzu gösterebilir. Benler neden çıkar konusu bir yana, vücudunuzdaki benlerin artışı durumunda tehlike çanları sizin için çalıyor olabilir. Peki ama tehlikeli benlerin belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? İşte vücudunuzda çıkan benlerin anlamı ve tedavisi.

16 Kasım 2018 Cuma, 17:26:55 Güncelleme: 17:44:46
Benler neden çıkar? Hangi benler kanserlidir? Tehlikeli benlerin belirtileri nelerdir?

Kimisi doğuştan geliyor kimisi de doğumdan sonra ortaya çıkıyor. Zaman zaman masum görünen bu benler ne yazık ki kanser riski taşıyabiliyorlar. Peki vücudumuzda bulunan benler hangi nedenlerden dolayı kansere dönüşebiliyor?

Benler neden çıkar? Hangi benler kanserlidir? Tehlikeli benlerin belirtileri nelerdir?

Benlerin kansere dönüşmesini tetikleyen faktörler arasında; kontrolsüz ve korumasız güneşe maruz kalmak, genetik yatklınlık, güneş yanıkları ve sürekli travmalar bulunmakta.

Benler neden çıkar? Hangi benler kanserlidir? Tehlikeli benlerin belirtileri nelerdir?

Kahverengi ya da siyah renklerde olan benler renk değiştiriyorsa, ya da kabarıklık başladıysa veyahut vücudunuzdaki ben büyüyorsa muhakkak uzmana görünmeniz gerekiyor. Önlem almak önemli...

Benler neden çıkar? Hangi benler kanserlidir? Tehlikeli benlerin belirtileri nelerdir?

Dikkat etmeniz gereken şey sadece renk değiştirmesi değilk. Bunun yanı sıra:

1. Benler ya da ben düzensişleşiyorsa

2. Benin içinde birden farklı renk tonu varsa

3. Kanama meydana geliyorsa

Benler neden çıkar? Hangi benler kanserlidir? Tehlikeli benlerin belirtileri nelerdir?

4. Ben kaşınıyorsa

5. Üzerinde iyileşmeyen yara var ise

6. Benin şekli git gide asimetrikleşiyorsa

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