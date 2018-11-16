Benler neden çıkar? Hangi benler kanserlidir? Tehlikeli benlerin belirtileri nelerdir?
Kimi zaman onları görmezden geliyoruz ama vücudumuzda çıkan benler büyük bir risk altında olduğunuzu gösterebilir. Benler neden çıkar konusu bir yana, vücudunuzdaki benlerin artışı durumunda tehlike çanları sizin için çalıyor olabilir. Peki ama tehlikeli benlerin belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? İşte vücudunuzda çıkan benlerin anlamı ve tedavisi.
16 Kasım 2018 Cuma, 17:26:55 Güncelleme: 17:44:46
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