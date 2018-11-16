Ağız kokusuna doğal çözümler

"Ağız kokusu yaşayan insanlar bırakın gülümsemeyi, konuşmak dahi istemezler" diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "Çözüm aslında çok basit. Hemen mutfağınıza gidin ve bu besinlerden birisi ile ağız kokunuzu çözün" diyor!

16 Kasım 2018 Cuma, 18:40:24 Güncelleme: 18:54:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





