Süper besinler listesi... İşte en faydalı 15 besin!
Dr. Ruhan Aşkın Uzel, marketlerde ve pazarlarda kolaylıkla bulunabilecek süper gıdaların neler olduğunu anlattı. Dr. Uzel, bol antioksidan içeren kakaodan, doğal mikrop önleyicisi tarçına; kalp sağlığını koruyan cevizden, kan şekerini koruyan tatlı patatese kadar süper gıdalar hakkında şu bilgileri verdi...
14 Kasım 2018 Çarşamba, 21:22:00 Güncelleme: 21:37:10
Süper besinler listesi... İşte en faydalı 15 besin!
Sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmak isteyenler için sağlıklı beslenmenin önemi kaçınılmaz. Sağlıklı beslenmenin yolunu açan ve günümüzde popülerliği giderek artan süper gıdaların sağlığımız üzerinde oluşturduğu olumlu etkilere değinen bir vakıf üniversitesinin Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ruhan Aşkın Uzel, marketlerde ve pazarlarda kolaylıkla bulunabilecek süper gıdaların neler olduğunu anlattı.
Süper besinler listesi... İşte en faydalı 15 besin!
Süper besinler listesi... İşte en faydalı 15 besin!
Süper besinler listesi... İşte en faydalı 15 besin!
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