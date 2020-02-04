Alışverişten sonra fişlere sakın dokunmayın! Uzmanlar büyük tehlikeyi açıkladı

Kadın Sağlığı Derneği Başkanı ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, insan sağlığına sayısız zararı bulunan "Bisfenol-A" maddesini içeren ürünler konusunda tüketicileri uyardı. Milliyet'in haberine göre en sık kullandığımız veya dokunduğumuz ürünlerin başında alışveriş fişleri ile plastik kapların geldiğini söyleyen Dr. Buyrukçu, "Milyonlarca insanın her iki ürünle de neredeyse sürekli teması var. Alışverişler slipleri ile bankamatiklerdeki işlemlerden sonra verilen makbuzlar Bisfenol-A adlı maddenin en yoğun olduğu ürünler. Her iki ürüne de kesinlikle çıplak elle dokunmamak gerekiyor" dedi.