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Müjde geldi! Sigara nasıl bırakılır? Sigarayı bırakmak isteyenler kapış kapış alıyor

Sigara nasıl bırakılır? Halk arasında Acıbadem macunu olarak bilinen Datça macunu "Akciğer rahatsızlıkları ile savaşıyor, akciğerleri temizlemeye yardımcı olan doğal bir ürün ve sigaranın yan yetkilerini azaltıyor" diye lanse ediliyor. Sigara hem içen kişiye hem de çevresine oldukça zarar veriyor. Organlarımızın sağlıklı çalışabilmesine engel olan sigara, ekonomik açıdan da oldukça maliyetlidir. Bireylerin yaratılan bu alışkanlık durumu karşısında aktif bir görüntü sergileyemeyerek, pasif bir hale çekilmesi sigaranın tehlikesini kat be kat arttırmaktadır. Hedeflediğiniz bırakma gününden 2 hafta önce, katran ve nikotin içeriği düşük bir markaya geçin. Bu, sigara içme davranışınızı değiştirmenize yardımcı olacaktır.

04.02.2020 11:35 - Son Güncelleme: 04.02.2020 11:35
Müjde geldi! Sigara nasıl bırakılır? Sigarayı bırakmak isteyenler kapış kapış alıyor

SİGARA NASIL BIRAKILIR?

Boyut olarak ufak gözükse de yarattığı olumsuz durum açısından devasa büyüklükte olan sigarayı bırakmak için birçok çözüm yolu da bulunmaktadır. İnsanın sigarayı bırakmaya kendini şartlaması, sigaranın eninde sonunda bırakılmasına yol açacaktır. Peki, sigara nasıl bırakılır? Sigara bırakmak için yapılması gerekenler nelerdir? Sizler için derlediğimiz haberimizde sigara bırakma yöntemlerine değindik.

Neden sigarayı bıraktığınızın farkında olun. Sigarayı bırakmak için geçerli sebep ya da sebeplerinizi belirleyin. Kendi sağlığınıza ve ekonominize iyi gelmediği gibi, aileniz açısından da maddi ve manevi zararlara yol açabilir.
İlk günden kesin konuşmayın. Sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz ilk günde "bu iş kesin bitti" psikolojisine bürünmeyin. Unutulmamalıdır ki, sigara içerdiği yüksek nikotinle yıllar boyunca sizi kendisine alıştırmıştır. Temkinli adım atmakta fayda vardır.

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Müjde geldi! Sigara nasıl bırakılır? Sigarayı bırakmak isteyenler kapış kapış alıyor

Uzmanlara danışın. Sigara bırakmada yardım almaktan çekinmeyin. Gerekirse konu ile ilgili uzmanlardan, doktorlardan yardım isteyip ilaç önerisi alın.
Psikolojik destek almaya hazır olun. Sigarayı bırakmanın maddi halden ziyade manevi yöne ilişkin bir olgu olması, sigarayı bırakma sürecinde sizi psikolojik olarak sarsıntılara açık hale getirebilir. Bu süreçte aileniz, eşiniz, dostunuz veya çeşitli uzmanlardan psikolojik yardım alabilirsiniz.
Çevrenizi sigaralardan arındırın. Çalıştığınız ofiste çekmecenizde veyahut evde masanın üstünde… Sigaranızı bırakmadan önce sigaranızı nerelere koyduğuysanız sigaraları alın ve çöpe atın. Gözünüzün önünde sigara tutmayın.
İlk problemde sigaraya dönmeyin. Günlük hayat içerisinde karşılaştığınız ilk zorlukta sigarayı çözüm yolu olarak görmeyin. Alternatifleri belirleyin. Tespih çekmek, çekirdek çitlemek, müzik dinlemek ya da sakız çiğnemek… Doğru olanı belirleyin!
Ödül mekanizması oluşturun. Sigarayı bırakma eyleminden sonra belirli aralıklarla (her geçen hafta, her geçen ay, her geçen yıl gibi) kendinizi ödüllendirin.

Müjde geldi! Sigara nasıl bırakılır? Sigarayı bırakmak isteyenler kapış kapış alıyor

Datça macunu, sigarayı bırakmak isteyenlerin kurtarıcısı mı?
Meyan kökü, zencefil, acı badem ve bal karışımından oluşur. Bu macun tamamen doğal ve içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmuyor diye lanse ediliyor.

Müjde geldi! Sigara nasıl bırakılır? Sigarayı bırakmak isteyenler kapış kapış alıyor

İçinde bulunan tüm bitkilerin balgam söktürücü özelliğe sahip, akciğer mukusunu temizlemeye yardımcı olduğu ve sigarayı bırakmak isteyenlere yardımcı olduğu söyleniyor.

Müjde geldi! Sigara nasıl bırakılır? Sigarayı bırakmak isteyenler kapış kapış alıyor

Sigara bağımlısı insanlar herhangi bir ilaç kullanmadan doğal bir yöntem olduğu için Datça macununu tercih ediyorlar.

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