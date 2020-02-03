Kansere iyi gelen besinler nelerdir? Kanserin düşmanı olan o besin ortaya çıktı, adeta şifa deposu

4 Şubat Dünya Kanser Günü olarak adlandırılan, farkındalık yaratmak amacıyla etkinliklerin düzenlendiği bir gün. Kanser hastalığı yüzünden her yıl dünyada milyonlarca kişi hayatını kaybediyor. Yediklerimiz, içtiklerimiz, soluduğumuz hava, giydiklerimi, genetik etkenler ve pek çok daha fazla şey yüzünden pek çok kişi kanserin pençesine düşüyor. Kanser biraz da olsa korunmak yine sizin elinizde. Kanserle mücadelenin tedavisi olduğu gibi, doğa bulunan bazı besinler de buna yardım ediyor. Kanserle mücadele eden besinleri açıklayan uzmanlar, bu besinleri 'kanserin başlıca düşmanı' olarak sıraladı. Peki kansere iyi gelen besinler neler? İşte sağlık deposu o liste.

03.02.2020 10:35 - Son Güncelleme: 03.02.2020 10:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





