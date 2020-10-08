Haberler Galeri Sağlık Afiyetle yerken dikkat! Günbegün yaşlandırıyor hem de 10 kat daha hızlı... Meğer...

Afiyetle yerken dikkat! Günbegün yaşlandırıyor hem de 10 kat daha hızlı... Meğer...

Pek çoğumuzun isteğidir hep genç görünüme sahip olmak. Kimisi bunun için estetik müdahalelere başvuruyor. Ancak daimi genç görünümün formülünden biri de yediğimiz besinler. Cildimiz sadece dış görünüşümüzü yansıtmakla kalmıyor, vücudumuzun içinde olup bitenlerin de bir aynası olarak fonksiyon görüyor. Dış dünyanın tüm olumsuz etkenlerine karşı bizi bir zırh gibi koruyor. Hepimiz cildimizin daha parlak ve canlı görünmesini isteriz ancak bu noktada tükettiğimiz besinler devreye girer. Ancak bazı besinler tüm bu beklentinizi yerle bir edebilir. Peki, hangi besinlerden uzak durmalıyız? İşte sağlığımızı tehdit ederek yaşlanmamıza sebep olan 10 besin...

08.10.2020 09:28 - Son Güncelleme: 08.10.2020 09:28
Afiyetle yerken dikkat! Günbegün yaşlandırıyor hem de 10 kat daha hızlı... Meğer...

ŞEKER TÜKETİMİ

Artık hepimiz şekerin ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. Kilo almından, kırışıkların oluşmasına ve cildinizin sarkık kalmasına kadar birçok zararı vardır. Çok fazla şeker tüketmek, glikasyon denilen bir işleme sebep olur.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Afiyetle yerken dikkat! Günbegün yaşlandırıyor hem de 10 kat daha hızlı... Meğer...

Bu işlem vücuttaki proteinlere ve lipitlere zarar verir ve cildinizin kollajenine zarar verir ve kırışıklıkların gelişimini teşvik eder. Çünkü proteinler ve lipitler cildin sıkılığından sorumludur.

Afiyetle yerken dikkat! Günbegün yaşlandırıyor hem de 10 kat daha hızlı... Meğer...

TRANS YAĞLAR CİLDİNİZDEKİ KAN AKIŞINI ZAYIFLATIR

Fast food, kızarmış yağlar, margarin, konserveler ve tüm abur cuburlar trans yağ içerir. Trans yağlar sadece kalp hastalığı riskini arttırmakla kalmaz aynı zamanda damarlarınızı sertleştirir.

Afiyetle yerken dikkat! Günbegün yaşlandırıyor hem de 10 kat daha hızlı... Meğer...

Bu durum, derideki kan akışını zayıflatır ve erken yaşlanmanıza neden olur.

Afiyetle yerken dikkat! Günbegün yaşlandırıyor hem de 10 kat daha hızlı... Meğer...

FAZLA TUZ DEHİDRASYONA SEBEP OLUR

Tuz vücudun su tutmasına neden olarak ödeme yol açıyor. Ayrıca hücrelerin küçülmesine neden olarak susuzluğa yol açıyor. Vücut susuz kaldığında cilt kırışıyor ve daha erken yaşlanıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Soğan ve sarımsağı asla böyle yemeyin, çünkü...
Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Soğan ve sarımsağı asla böyle yemeyin, çünkü...