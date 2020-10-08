Afiyetle yerken dikkat! Günbegün yaşlandırıyor hem de 10 kat daha hızlı... Meğer...

ŞEKER TÜKETİMİ

Artık hepimiz şekerin ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. Kilo almından, kırışıkların oluşmasına ve cildinizin sarkık kalmasına kadar birçok zararı vardır. Çok fazla şeker tüketmek, glikasyon denilen bir işleme sebep olur.