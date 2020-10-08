Afiyetle yerken dikkat! Günbegün yaşlandırıyor hem de 10 kat daha hızlı... Meğer...
Pek çoğumuzun isteğidir hep genç görünüme sahip olmak. Kimisi bunun için estetik müdahalelere başvuruyor. Ancak daimi genç görünümün formülünden biri de yediğimiz besinler. Cildimiz sadece dış görünüşümüzü yansıtmakla kalmıyor, vücudumuzun içinde olup bitenlerin de bir aynası olarak fonksiyon görüyor. Dış dünyanın tüm olumsuz etkenlerine karşı bizi bir zırh gibi koruyor. Hepimiz cildimizin daha parlak ve canlı görünmesini isteriz ancak bu noktada tükettiğimiz besinler devreye girer. Ancak bazı besinler tüm bu beklentinizi yerle bir edebilir. Peki, hangi besinlerden uzak durmalıyız? İşte sağlığımızı tehdit ederek yaşlanmamıza sebep olan 10 besin...
08.10.2020 09:28
- Son Güncelleme: 08.10.2020 09:28
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