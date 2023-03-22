850 yıl önceden RAMAZAN REÇETESİ! İbn-i Sina'nın bu tavsiyesi 29 gün rahat ettirecek! Ne susuzluk ne açlık! 16 saat TOK tutuyor!
İbn-i Sina'nın oruç için verdiği tavsiyeler çin araştırmalar hızlandı. Ramazan'ın gelmesiyle oruç tutacaklar nasıl beslenmesi gerektiği hakkında araştırmalar yapıyor. Bu tavsiyelere uyarsanız 29 gün boyunca ne açlık ne de susuzluk hissedersiniz. İşte susuzluğa ve açlığa iyi gelen, 16 saat tok tutan besinler...
22.03.2023 12:12 - Son Güncelleme: 22.03.2023 12:12
Ramazan ayı için İbn-i Sina'dan 850 yıllık reçete! Bu tavsiyelere uyarsanız ne açlık ne susuzluk çekeceksiniz. İşte oruç tutarken yapmanız gerekenler...
İnsanlığa şifa olarak birçok öğüt bırakan İbn-i Sina, Ramazan ayında oruç tutarken susuzluk hissini önleyecek besinleri belirlemiş.
MİDE AĞRISINI YOK EDİYOR!
Öte yandan mide ağrıları, mide ekşimesi, soğuk algınlığı, nezle, bağırsak parazitleri, ruhsal sıkıntılar, romatizma ve kas ağrılarına iyi geliyor.
C vitamini, E ve B, kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, manganez ve diyet lifi bakımından çok zengin olduğu için dünyada değerli meyveler arsında gösteriliyor