850 yıl önceden RAMAZAN REÇETESİ! İbn-i Sina’nın bu tavsiyesi 29 gün rahat ettirecek! Ne susuzluk ne açlık! 16 saat TOK tutuyor!

MİDE AĞRISINI YOK EDİYOR!

Öte yandan mide ağrıları, mide ekşimesi, soğuk algınlığı, nezle, bağırsak parazitleri, ruhsal sıkıntılar, romatizma ve kas ağrılarına iyi geliyor.

C vitamini, E ve B, kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, manganez ve diyet lifi bakımından çok zengin olduğu için dünyada değerli meyveler arsında gösteriliyor