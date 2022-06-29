4 HAFTADA 20 KİLO VERDİREN KÜR! İşte sizi iğne ipliğe çevirecek formül! Tembeller ve acil zayıflamak isteyenler buraya!
Bazılarımız çok dinamik olurken bazılarımız ise tam bir tembellik abidesi olabiliyor. Bir adım atarken bile kendilerini dünyanın en zor işi yapıyormuş gibi hissedebiliyorlar. Özellikle ne yemekten vazgeçebiliyorlar ne de gün içinde hareketsizlikten. Ama vereceğimiz bu zayıflama yöntemi tam tembeller için. Bu yöntem tembelliğinizi ortadan kaldıracak ve sizi daha fit yapacaktır.
Yaz aylarının gelmesiyle düğün, nişan ve benzeri birçok etkinlik sayısında artış yaşanmaya başladı. Tatil planı yapanlar ve yazlık kıyafetlerinin içine giremeyenler kilolarından kurtulmanın yollarını arıyor. Size vereceğimiz kür tarifini uygulayarak 1 haftada 5 kilo vermeniz mümkün. İşte mucizevi etkide olan o yöntem!
Detoks ve yağ yakımı denince de hepimizin aklına ilk önce gelen besin limon oluyor. Yıllarca faydalarını sürekli duyduğumuz limon diyet listelerimizin başını çekiyor. Kısa süreli kullanımında fayda sağlayan, vücudunuzu ödemden, toksinlerden arındıran detoks etkili limon kürüyle kısa sürede tartıda düşüş yaşamanız mümkün.
Limon suyunu haşlayarak tükettiğimiz takdirde, kilo vermede etkili olan şeker de kontrol altına alınmış olunur. Bu sayede sürekli acıkma ve yemek yeme hislerinden kurtularak daha tok hissedersiniz. Tatlı yeme ihtiyacınız azalır ve acıkma süreniz uzar. Ayrıca tansiyon düzenlemede de oldukça etkilidir. Bağırsaklarınızı ve sindirim sisteminizi düzenler, zararlı bakterilerden kurtulmanıza yardımcı olur. Vücudunuzu bol su ile birlikte arındırır ve temizler.
4 HAFTADA 20 KİLO VERDİREN KÜR TARİFİ!
Malzemeler;
4 adet limon
4 bardak kaynamış su
Zerdeçal
Taze zencefil
Kabuk tarçın
Karanfil
Kabukları ile birlikte limonlarınızı dilimleyip bir tencereye koyun. Üzerine 4 su bardağı suyu ekledikten sonra biraz daha kaynatmak için ocağa alın. Sonra az miktarda rendelenmiş zencefili de ekleyerek biraz daha kaynatıp altını kapatın. Dinlendirdiğiniz karışımınızın suyunu bir kaba alın ve isteğinize göre zerdeçal, karanfil ve kabuk tarçın ekleyin.