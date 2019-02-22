100'den fazla türü var! İşte belirtilerine göre kanser türleri...
Kanser, anormal hücrelerin hızla bölünmesi ve diğer doku ve organlara yayılması sonucu ortaya çıkan çok sayıda hastalık için kullanılan ortak terimdir. Kanser, dünyada önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Peki, kanser türleri nelerdir? Kanserin 100'den fazla türü var. İnsan vücudunu oluşturan hücrelerin bazı risk faktörleri nedeniyle mutasyona uğrayarak aşırı çoğalarak içinde yaşadıkları dokulara zarar vermesiyle başlayan bu süreç, durdurulmaz ise ölümcül olabilir. Belirtilerine göre kanser türlerine sizler için derlendi. İşte kanserlerin türlerine göre belirtileri...
YEMEK BORUSU (ÖZEFAGUS) KANSERİ
Belirtiler:
Erken özefagus kanseri genellikle belirti vermez. Bununla beraber eğer kanser büyür ise hastalarda en sık rastlanan klinik belirtiler; kilo kaybı, yutma güçlüğü ve yemek yerken takılma hissidir. Sağlık kuruluşlarına başvurmadan yaklaşık 6 ay önce başlayan yemek yerken ağrılı bir yutma ve takılma hissi oluşur. Karında üst bölgede yemeklerin geriye kaçma duygusu ve ağrı şikayeti olur. Ağrı sırtta kürek kemikleri arasında veya göğüs kemiğinin arkasında olup boğaza doğru vurabilir. Kilo kaybı çok belirgin olabilir. Bazen de boyunda lenf bezleri ele gelebilir. Kemik ağrıları, halsizlik, kuru öksürük ve ses kısıklığı daha az sıklıkla görülen diğer belirtilerdir.