Bu besinler buzdolaba konduğunda hastalık saçıyor

Bazı besinler buzdolabına konduğunda hastalık saçıyor... Yiyecek ve içeceklerin bozulmaması için en çok alınan tedbir buzdolabında saklamaktır. Yiyecekleri dışarıdan alıp getirdiğimiz gibi hemen buzdolabına saklıyoruz. Bu doğru olan mı? Bazı yiyecekler için durum tam tersi ve birçoğumuz bunun farkında bile değiliz. Peki hangi yiyecek nasıl saklanmalı? İşte en çok tükettiğimiz yiyecekleri saklama önerileri...

21.02.2019 22:03 - Son Güncelleme: 21.02.2019 22:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





