Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir? İşte karaciğere iyi gelen besinler...

En büyük organlardan biri olan karaciğerin, besinlerle birlikte alınan vitamin ve minerallerin emilmesi, vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesi gibi hayati görevleri bulunmaktadır. Karaciğer sağlığında ilk adım, tüketilen gıdaların dikkatle seçildiği bir dengeli beslenme programı olmalıdır. Doğru yiyecekler antioksidan etkileri ile karaciğeri temizler ve korur. Peki hangi besinler karaciğeri korur? İşte karaciğere iyi gelen besinler...

24.02.2019 22:38 - Son Güncelleme: 24.02.2019 23:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





