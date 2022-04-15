Rüyada parmak kesilmesi ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada kesilen parmaktan kan gelmesinin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Küçük Parmağın Kesildiğini Görmek

Uzun süredir beklenen mutluluğa işarettir. Rüyasında küçük baş parmağını görenlerin çevresi tarafından daha fazla saygınlık kazanacağı anlamına gelir. Bulundukları her ortamda herkes tarafından sevilirler. Bunun yanı sıra iş yaşamındaki saygınlık da artar. Rüyada küçük parmak kesilmesi alimler tarafından aile içinde yaşanan gelişmeler olarak yorumlanır. Aile içinde sorunu olanların bu sorunlarını çok kısa sürede çözeceği anlamına gelir. Başka alimler tarafından farklı yorumlanan rüya ölüme de işaret eder. Rüyada küçük parmak kesilmesi özellikle aile içindeki kişilerden birinin ölüm haberi alınacağını da gösterir.