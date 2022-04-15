Rüyada parmak kesilmesi ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada kesilen parmaktan kan gelmesinin anlamı ve yorumu nedir?
Rüyasında parmağının kesilmesi ve kan görülmesi sonucunda kişinin rüyasının gerçeğe dönüşmeyeceği anlamı vermektedir. Rüya sahibinin hayatında beklenmedik durumlar meydana gelecek. Karşılaştıkları durumlar rüya sahibinin lehine olabilecek durumlardır. Aynı zamanda rüya sahibinin iş sebebi ile başka bir şehre gideceği ve burada uzun süre boyunca kalacağına da işaret edilir.
Rüyada Parmağını Kesmek
Rüyada parmağının kesildiğini görenlerin hayatlarında yeni olaylar yaşanacağına dair ifadeler verilir. Bunun dışında rüya sahibinin hayatında olumlu yönde durumlarda olacak. İş hayatında istedikleri mevkie ve konuma yükselirler. Bunun yanı sıra maddi yönden de bolluk ve bereketlik hakim olur. Evlerinde her zaman huzur ve mutluluk var olacak. Hayatları komple değişir.
Rüyada Baş Parmağının Kesildiğini Görmek
Rüyada baş parmağının kesildiğini gören kişilerin yaşamlarında değişik durumlar meydana gelir. İş ya da başka özel sebeplerden dolayı kısa süre içinde başka bir şehre taşınabilme durumu meydana gelir. Karşılaştıkları durumlar onların lehine olabilecek durumlardır.
Rüyada İşaret Parmağının Zarar Gördüğünü Görmek
Rüyada işaret parmağının kesildiğini görenlerin dini duyguları oldukça yüksektir. Allah'a inançları tam olan kişilerdir. Rüyada parmak kesilmesi maddi sıkıntı anlamana da gelir. Bazı rüya yorumcularına göre rüya sahibinin maddi zorluklarla mücadele edeceği anlamına gelir. Özellikle çalışanlar için iş yerinden ayrılma ya da işten çıkarılma gibi durumlar söz konusu olabilir. Rüyasında işaret parmağının kesildiğini görenlerin iş yaşamında son derece dikkatli olması gerekir.
Rüyada Küçük Parmağın Kesildiğini Görmek
Uzun süredir beklenen mutluluğa işarettir. Rüyasında küçük baş parmağını görenlerin çevresi tarafından daha fazla saygınlık kazanacağı anlamına gelir. Bulundukları her ortamda herkes tarafından sevilirler. Bunun yanı sıra iş yaşamındaki saygınlık da artar. Rüyada küçük parmak kesilmesi alimler tarafından aile içinde yaşanan gelişmeler olarak yorumlanır. Aile içinde sorunu olanların bu sorunlarını çok kısa sürede çözeceği anlamına gelir. Başka alimler tarafından farklı yorumlanan rüya ölüme de işaret eder. Rüyada küçük parmak kesilmesi özellikle aile içindeki kişilerden birinin ölüm haberi alınacağını da gösterir.
Rüyada Kesilen Parmaktan Kan Gelmesi
Rüyada kan görenlerin rüyası olumlu olarak yorumlanır. Kan gelmesi durumunda kişilerin gerçek yaşamda bolluk ve bereket dolu günler geçireceği anlamına gelir. Rüyada kan gelmesi olumsuz olarak düşünülse de alimler tarafından bol kazanç olarak yorumlanır. Rüya sahibinin yaşamında olumlu gelişmeler olur ve maddi olarak sıkıntılar son bulur. Bunun yanı sıra güzel haberlere de delalet eder. Rüyayı görenin kısa süre içinde son derece iyi haberler alacağı anlamına da gelir.
Rüyada Yüzük Parmağının Kesildiğini Görmek
Rüyada yüzük parmağının kesildiğini görenlerin maddi olarak zorlu süreç içine girecekleri söylenir. Kayıplar ve maddi azalmalar söz konusu olur. Bunun yanı sıra şansızlık anlamına da gelir. Çeşitli şanssızlıklar yaşanacağı ve bunun sonucunda maddi gelirlerin azalacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin elindeki malları koruması gerekir.
Rüyada Orta Parmağın Kesildiğini Görmek
Rüyada orta parmağı kesinler kötü haberler alır. Dünya ya da ülke gündeminde farklı olayların olacağına delalet eder. Rüya sahibinin gerçek yaşamında şaşırtıcı olaylarla karşılaşacağı anlamına da gelir. Rüyada orta parmağın kesilmesi herkesin haberinin hızlı bir şekilde olacağı konular anlamına gelir. Yeni gelişmelere ve ölüm haberlerine işaret eder. Orta parmak görülmesi alimler tarafından iyi olarak yorumlanmaz. Üzüntü ve keder anlamına gelen rüya dikkatli olunması konusunda yol gösterici rüyalar arasında da yer alır.