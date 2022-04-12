Rüyada nehir görmek ne anlama gelir? Rüyada berrak nehir görmek neye işarettir? Rüyada nehirden geçtiğini görmek nasıl yorumlanır?
Rüyada akan nehrin görülmesi, birçok rüya tabircisi tarafından rüyayı görmüş olan kişilerin hayırlı bir kısmet ile hayatlarını birleştirebilecek olmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri eğer, rüyalarında gördükleri nehrin başlarda çok temiz ve berrak olduğunu görüyor ancak sonradan suyun kirlenmeye başladığına şahit oluyorlarsa, uzun vadede girecekleri birçok işten bekledikleri performansı alamayacaklardır.
RÜYADA NEHİR GÖRMEK DİYANET
Diyanet'in rüyada nehir görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin su gibi temiz bir hayatlarının olacağıdır. Rüya sahipleri, bu tertemiz ve sorunsuz hayat içinde her daim kendileri için hayırlı olacak işler ile kendilerini meşgul edeceklerdir ve kendilerini meşgul eden bu işler sayesinde de kendileri ve başarıları hakkında da kötü yorumlarda bulunan kişilere katı ve güzel bir biçimde de cevap verebileceklerdir.
RÜYADA NEHİR GEÇMEK
Bir nehrin içinden geçtiğini rüyada görmek, hem din alimleri hem de rüya tabircileri tarafından rüyayı görmüş olan kişilerin karşılarına çıkacak olan bir engeli aşmalarından sonra hayatlarında yepyeni bir pencere açılacak olmasına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, kendilerine açılan pencereyi talep ettikleri her şekilde kullanabileceklerdir. Bu sayede de arzularını başkalarını yerine getirmelerini beklemeleri yerine her istediklerini kendilerini yapabileceklerdir.
RÜYADA BERRAK NEHİR GÖRMEK
Tertemiz bir nehrin rüyada görülmüş olması, birçok rüya alimi tarafından rüya sahiplerinin çok güçlü biri haline gelmelerine delalet edilmiştir. Fakat bekledikleri derecede bir güce sahip olabilmeleri için rüyasında berrak nehir görmüş olan kişilerin öncelikle kendilerine sunulmuş olan sınavdan başarılı bir şekilde çıkmaları gereklidir. Bu sınavdan hayırlısı ile çıkmaları ardından rüya sahipleri güzel bir hayatın içinde kendilerini bulacaklardır.
RÜYADA BÜYÜK NEHİR GÖRMEK
Devasa bir nehrin rüyada görülmesi, rüyayı görmüş kişilerin hayal güçlerinin çok kuvvetli olmasına ve uzun vadede de kurmuş oldukları tüm hayallerinin gerçek olacağına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri her zaman kendilerini güçlü hissederlerse, hayallerini gerçekleştirmek için atacakları adımlar için karşılarında durmaya çalışan ve kendilerine engel olma çabası içine herkesi de ezip geçeceklerdir.
RÜYADA YEŞİL NEHİR GÖRMEK
Pis ve yeşillenmiş nehrin rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin çevrelerinde olan tüm arkadaşlarının aslında kendi mallarına düşkün insanlar olmalarına delalet edilmiştir. Bu düşkünlükleri sebebi ile kendilerinin yanında durdukları, rüya sahiplerinin kendilerine gerçek dostlar edinmesi gerektiği yorumu yapılmıştır. Eğer rüya sahipleri, çevresindeki art niyetli insanlar ile dostluklarını sürdürmeye devam ederlerse sonları hayırlı olmayacaktır.
RÜYADA İKİ NEHİR ARASINDA KALMAK
İki nehir arasındaki kara parçasında kaldığını rüyada görmek, rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin kendileri için çok hayırlı olan iki vaziyetin var olduğuna ancak kişilerin henüz bu iki vaziyetten de haberdar olmamasına delalet edilmiştir. Kendilerine sunulacak olan bu iki fırsatı aynı anda görecek ve fark edecek olan rüya sahipleri, uzunca bir süre hangi seçeneği seçmesi hususunda karar alamayacaklardır. Din alimlerinin rüyasında iki nehir arasında kaldığını görmüş kimseler için öğütleri, kendilerini maddi değil hissi anlamda daha yakın ve faydalı olabilecek seçeneği seçerek hayatlarını bu yöne çekmeleri gerektiğidir.