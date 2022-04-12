Rüyada nehir görmek ne anlama gelir? Rüyada berrak nehir görmek neye işarettir? Rüyada nehirden geçtiğini görmek nasıl yorumlanır?

RÜYADA İKİ NEHİR ARASINDA KALMAK

İki nehir arasındaki kara parçasında kaldığını rüyada görmek, rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin kendileri için çok hayırlı olan iki vaziyetin var olduğuna ancak kişilerin henüz bu iki vaziyetten de haberdar olmamasına delalet edilmiştir. Kendilerine sunulacak olan bu iki fırsatı aynı anda görecek ve fark edecek olan rüya sahipleri, uzunca bir süre hangi seçeneği seçmesi hususunda karar alamayacaklardır. Din alimlerinin rüyasında iki nehir arasında kaldığını görmüş kimseler için öğütleri, kendilerini maddi değil hissi anlamda daha yakın ve faydalı olabilecek seçeneği seçerek hayatlarını bu yöne çekmeleri gerektiğidir.