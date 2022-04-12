Rüyada muska görmek ne anlama gelir? Rüyada muska yapıldığını görmek neye işarettir? Rüyada büyülü muska görmek hayırlı mıdır?

RÜYADA MUSKA YAPILDIĞINI GÖRMEK DİYANET

Diyanet'in başkasına muska yapıldığını rüyada görmek için tabiri, rüya sahiplerinin birine verilecek olan zararda ortak olacağıdır. Kişiler eğer yeni bir işe başlamışlarsa ya da yeni bir iş fikri ile birilerinden fikir almak için akıl danışmışlarsa, kendilerine söylenecek bazı sözler sayesinde o yöne çekileceklerdir. Rüya sahiplerinin çekildikleri taraflar, kendilerine bazı konularda zarar gelmesine de neden olabilir.