Rüyada küs olduğun arkadaşını görmek ne anlama gelir? Rüyada küs olduğun biriyle konuşmak ve barışmak neye işarettir?

GERÇEK HAYATTA KÜS OLDUĞUN BİRİYLE RÜYADA BARIŞMAK

Küs olduğun biriyle barıştığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin hayatlarında yoluna gitmeyen bir konu ile ilgili almaları gereken bir karar olduğuna delalet edilmiştir. Bu karar, rüya sahiplerinin biri ile ilişkilerini kesmesi veya kesmemesi olabilir. Rüya sahipleri eğer kendilerine zarar veren bir ilişki içindelerse partnerleri ile aralarına sınır koyabilirler. Bu sınırın sonrasında alacaklar ayrılık kararı ise hem rüya sahiplerini hem de karşılarında olan kişiyi fazlaca üzebilir.