Rüyada karpuz görmek ne anlama gelir? Rüyada karpuz yemek neye işarettir? Rüyada karpuz toplamak hayırlı mıdır?
Rüya sırasında karpuzun görülmesi rüyayı gören birey için zenginlik anlamı taşımaktadır. Rüyada karpuz görmek karpuzun ne şekilde ve ne renkte görüldüğüne bağlı olarak farklı farklı yorumlanmaktadır. Rüyada karpuz görme ile ilgili Câferi Sâdık (r.a) demiştir ki; kişinin medeni durumu, cinsiyeti, maddi durumu gibi değişkenler rüya sahibini farklı açılardan etkiler. Genel olarak değerlendirildiğinde bu rüyayı gören kadının eşi ile sıkıntıları var ise hallolur, rüyayı gören erkek maddi açıdan darda ise ekonomik bir bolluk gelir. Rüya kişiyi yalnızca günlük yaşamında etkilemez, aynı zamanda geleceğini de etkileyerek onu berekete çağırır.
RÜYADA KARPUZ AĞACI GÖRMEK
Düşte karpuz bitkisi görmek farklı anlamlara dalalet etmektedir:
• Rüyasında karpuz ağacı gören kimse uzun süre savaştığı kötü bir hastalık var ise buna çözüm bulacağı anlamına gelmektedir.
• Rüyayı gören kişi evli ise evliliğinde yolunda gitmeyen sorunların kapanacağına işaret etmektedir.
• Rüyayı gören kişinin iş yerinde başarılı bir kariyer fırsatı yakalayacağına dalalet etmektedir.
• Rüya sahibinin beklediği kısmetin ayaklarına kadar geleceğine işaret etmektedir.
KARPUZ ARABASINI RÜYADA GÖRMEK
Rüya sırasında karpuz arabası görmek hayırla yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin karpuzları tüm ve taze görmesi; zor durumlardan bir an önce kurtulacağına işaret etmektedir. Rüyayı gören kişi günlük hayatında bir problem için çözüm arıyor ise bu çözüm onun ayağına gelecektir. Endişe duyulan durumdan çıkılacaktır. Eğer rüyayı gören bekar bir kadın ise kısmeti ile tanışacağına işaret eder. Karpuz arabasını gören kişi evlendiği kimse ile mutlu bir yuva kuracaktır.
RÜYADA KARPUZ TOPLAMAK
Uyurken karpuzları toplamak pek çok alime göre farklı yorumlanmaktadır. Bu konu hakkında İmamı Nablusi (r.a) diyor ki; rüyanızda mevsiminde karpuz görmeniz ve onu toplamanız maddi ve manevi kazancı bol bir işe gireceğinize işaret eder. Rüyasında içi boşalmamış, taze bir karpuz gören kimsenin maddi olarak sırtı yere gelmez. Vücudunda herhangi bir yarası olan kimse bu yaraya çözüm bulur. Rüyada karpuz görmek ve bu karpuzu yerden kaldırmak:
• Kişinin rızık kapısının açılacağına işaret etmektedir.
• Kişi bir yerden para bekliyor ise o paranın tez zamanda geleceğine işaret etmektedir.
• Karpuzu toplayan bir kimse için zenginlik olarak tanımlanmaktadır.
• Evin geçimini sağlayan eşin rüyasında karpuz toplaması, o ay rahat edileceğine işarettir.