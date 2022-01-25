Rüyada karpuz görmek ne anlama gelir? Rüyada karpuz yemek neye işarettir? Rüyada karpuz toplamak hayırlı mıdır?

RÜYADA KARPUZ TOPLAMAK

Uyurken karpuzları toplamak pek çok alime göre farklı yorumlanmaktadır. Bu konu hakkında İmamı Nablusi (r.a) diyor ki; rüyanızda mevsiminde karpuz görmeniz ve onu toplamanız maddi ve manevi kazancı bol bir işe gireceğinize işaret eder. Rüyasında içi boşalmamış, taze bir karpuz gören kimsenin maddi olarak sırtı yere gelmez. Vücudunda herhangi bir yarası olan kimse bu yaraya çözüm bulur. Rüyada karpuz görmek ve bu karpuzu yerden kaldırmak: