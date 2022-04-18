Rüyada erkeğin adet olduğunu görmek neye işarettir? Rüyada adet kanı görmek ne anlama gelir?

Her insan mutlaka rüya görür ama bazıları bu durumu daha sık yaşar. Rüyaları yaşamımız boyunca önemli kılan bir başka özellik ise rüyaların geleceğe yönelik işaretler taşıdığı inancıdır. Rüyalarımızda sıklıkla gördüğümüz bazı olaylar vardır. Bunlardan biri de rüyada adet kanı görmektir. Rüyada adet kanı görmek çoğu zaman olumlu yorumlanır ve bereket, bolluk gibi anlamları vardır. Görülen rüyaya göre yorumlar da değişmektedir. Peki, rüyada adet kanı görmek ne anlama gelir? Rüyada erkeğin adet olduğunu görmek neye işarettir? Rüyada adetten kesildiğini veya adetin sonlanmadığını görmek neyin habercisidir? İşte merak edilenler...