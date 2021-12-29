Rüyada denizde yüzmek ne anlama gelir? Rüyada dalgalı denizde yüzmek neye işarettir? Rüyada berrak denizde yüzmek hayırlı mıdır?

RÜYADA DENİZDE YÜZMEK DİYANET

Diyanet'in rüyada denizde yüzdüğünü görmek için yaptığı yorum, rüya sahiplerinin yakın zamanda bir iş için sürekli olarak uğraşacak oluşuna ancak uğraşlarının herhangi bir sonuç vermeyeceğine yorumlanmıştır. Olumlu ya da olumsuz olarak herhangi bir sonuç vermeyen bu çabalar, boşa gidişlerinden dolayı rüya sahiplerini çok fazla üzecek ve uzunca bir süre rüya sahiplerinin başka işlere girmemesine neden olacaktır.