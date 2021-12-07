Rüyada belediye başkanı seçilmek, belediye başkanıyla konuşmak, tokalaşmak neye işarettir? Rüyada belediye başkanı görmek ne anlama gelir?

RÜYADA BELEDİYE BAŞKANINI GÖRMEK DİYANET

Diyanet'in rüyada görülmüş belediye başkanı için yapmış olduğu yorum, saltanattır. Rüya sahipleri, daha önce hiç gitmemiş oldukları bir yere yeni gidebilir ve bu yerde çok önemli bir şahsiyet haline gelebilirler. Halk, rüya sahibinin kendilerinin başına geçmeleri talebinde bulunabilir ve bu durum sayesinde rüya sahibi insanlar üzerinde bir disiplin kurabilir. Zaman ilerledikçe rüya sahibi bu halka çok büyük hizmetlerde de bulunacaktır.