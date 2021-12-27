Rüyada annenin öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada annenin öldüğünü ve ağladığını görmek neye işarettir?

RÜYADA ANNENİN ÖLDÜĞÜNÜ SONRA DİRİLDİĞİNİ GÖRMEK

Gerçek hayatta sağ olan annenin rüyada vefat ettikten sonra canlandığını görmek, rüyayı görmüş kimselerin kendi hayatlarını ilgilendiren bir konu ile ilgili karar vermek zorunda olduğuna delalet edilmiştir. Rüya sahipleri bu kararı alırken herhangi bir kimseden akıl istediklerinde kendilerine iyi gelecek kararları ve fikirleri duyamayacaklardır. Bu nedenle yalnız kalarak ve hayatlarına kimseyi katmayarak bu konuda bir karara varmaları kendileri için hayırlı olacaktır.