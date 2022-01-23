100 bin TL'lik otomobiller 5 bin TL teminatla satılıyor! Yastık altında parası olanlar, ucuza sıfır gibi otomobil almak isteyenler dikkat! SGK...
Türkiye'nin başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Kayseri, Denizli ve daha bir çok ilinde icralık otomobil satışları yapılıyor. SGK tarafından yapılan açıklamada 20 bin TL'den başlayan bu otomobilleri cüzi bir teminat bedeli ödeyerek sahip olunabileceği belirtildi. Araçlar açık artırma ve pazarlık yöntemiyle alıcılarını bulacak. Yastık altında nakiti olanlar, ve ya bankadan otomobil için kredi çekenler sıfır ve ikinci araç satan yerlerdeki pahalı arabaları almak yerine SGK'dan bu icralık araçları alarak karlı çıkacak. İşte liste liste ucuza hem masrafsız hem de işinizi görecek bazıları sıfırla eşdeğer icralık otomobiller...
23.01.2022 14:54
- Son Güncelleme: 23.01.2022 14:54
100 bin TL'lik aracı 5 bin TL teminatla açık artırmadan almak mümkün! Vatandaşlar artık en ucuz otomobil, kamyonet, ve motosikletleri SGK'da buluyor. 2022 yılının ilk ayında SGK icralık otomobilleri resmi internet sitesinden paylaştı. Belli bir teminat bedeli isteniyor. BMW, Mercedes, Hyundai, Honda ve diğer marka arabalar yarı fiyatına kadar düşük fiyatlarla SGK ile satılıyor. Kimileri yastık altındaki parasını çıkartıyor kimileri ucuz otomobilleri kaçırmamak için otomobil kredisi çekiyor. Ancak her halükarda karlı çıkıyor. Çünkü icralık arabalar ederinden daha düşük fiyatla satılıyor. İşte Türki'yenin farklı illerinden satışa konulan icralık arabaların listesi....
Araç Detayları
İlan Numarası 16875
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Otomobil
Tür Renault
Model Yılı
Motor
Plaka 34GZ6245
Renk Bej
Satışa Esas Bedeli 120.000,00 TL
Teminat Bedeli 6.000,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-02-07
İkinci İhale Tarihi 2022-02-08
İhale Başlangıç Saati 11:40
İhale Bitiş Saati 11:45
Araç Detayları
İlan Numarası 16852
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Otomobil
Tür Hyundai
Model Yılı 2006
Motor 1
Plaka 20B1873
Renk Mavi
Satışa Esas Bedeli 100.000,00 TL
Teminat Bedeli 5.000,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-02-07
İkinci İhale Tarihi 2022-02-09
İhale Başlangıç Saati 10:10
İhale Bitiş Saati 10:15
Araç Detayları
İlan Numarası 16882
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Kamyon & Kamyonet
Tür Anadol
Model Yılı
Motor
Plaka 34BU5883
Renk Bej
Satışa Esas Bedeli 00,00 TL
Teminat Bedeli 00,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-02-07
İkinci İhale Tarihi 2022-02-08
İhale Başlangıç Saati 10:00
İhale Bitiş Saati 10:05
Araç Detayları
İlan Numarası 16918
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Otomobil
Tür Ford
Model Yılı 2015
Motor 88
Plaka 38BG144
Renk Siyah
Satışa Esas Bedeli 295.000,00 TL
Teminat Bedeli 14.750,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-03-01
İkinci İhale Tarihi 2022-03-08
İhale Başlangıç Saati 10:00
İhale Bitiş Saati 10:05