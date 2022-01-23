100 bin TL'lik otomobiller 5 bin TL teminatla satılıyor! Yastık altında parası olanlar, ucuza sıfır gibi otomobil almak isteyenler dikkat! SGK...

100 bin TL'lik aracı 5 bin TL teminatla açık artırmadan almak mümkün! Vatandaşlar artık en ucuz otomobil, kamyonet, ve motosikletleri SGK'da buluyor. 2022 yılının ilk ayında SGK icralık otomobilleri resmi internet sitesinden paylaştı. Belli bir teminat bedeli isteniyor. BMW, Mercedes, Hyundai, Honda ve diğer marka arabalar yarı fiyatına kadar düşük fiyatlarla SGK ile satılıyor. Kimileri yastık altındaki parasını çıkartıyor kimileri ucuz otomobilleri kaçırmamak için otomobil kredisi çekiyor. Ancak her halükarda karlı çıkıyor. Çünkü icralık arabalar ederinden daha düşük fiyatla satılıyor. İşte Türki'yenin farklı illerinden satışa konulan icralık arabaların listesi....