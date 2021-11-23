Listeler baştan aşağı değişecek! İkinci el arabalar için beklenen oluyor! Tüm modellerin fiyatları birdenbire tepetaklak olacak!
2020 yılında otomobil pazarında başlayan çip krizi nedeniyle bir süre araba üretilememişti. Bu sebeple ikinci el fiyatlarında büyük bir yükseliş yaşanmıştı. Sektörde çip krizi halen devam ediyor. Yaşanan bu ilerlemeler sonucunda ikinci el bir otomobil alma fikri olan binlerce vatandaş fiyatların aşırı derece yükselmesiyle nedeniyle bu fikrini erteledi. Arabasını satmak isteyenlerde bu yönde hareket etti. Döviz kurlarında peş peşe yaşanan sert düşüşün ardından sıfır otomobillerde markalar indirim yapmaya başladı. Yaşanan bu gelişmenin ikinci el otomobil piyasasında da etkisini göstermesi bekleniyor.
23.11.2021 12:54
- Son Güncelleme: 23.01.2022 12:52
Döviz kurundaki düşüş sıfır araba fiyatlarına da yansıdı. Bu gelişmenin hemen sonrasında ikinci elde ne zaman düşüş yaşanacağı merak edildi. Sahibinden ikinci el araba fiyatlarının düşeceği tarih merak ediliyor. işte bu şekilde düşecek. Döviz kurlarında yaşanan sert düşüşün ardından çoğu otomobil markası sıfır otomobil fiyatlarında %10-20 arasında bir indirim yaptı. Yaşanan bu indirim ardından gözler ikinci el araba piyasasına çevrildi. Bilindiği üzere 2020 senesinde hem virüs hem de çip krizi nedeniyle fabrikalar sıfır araba üretememiş, bundan dolayı ikinci el araba fiyatlarında da büyük bir yükseliş yaşanmıştı.