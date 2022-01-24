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Haberler Ekonomi Sahibinden 2. el araba alacaklara müjde! Tarih verildi! Yüzde 20 düşecek

Sahibinden 2. el araba alacaklara müjde! Tarih verildi! Yüzde 20 düşecek

Sahibinden 2. el araba alacaklara müjde geldi. Döviz kurundaki artış ve çip krizi nedeniyle ikinci elde yaşanan artışın ardından araç sahibi olmak isteyenler ucuz araba arayışına girmişti. "ikinci el otomobil fiyatları düşecek mi?" sorusunun cevabını araştırmaya başlayan vatandaşa müjde geldi. Fiyatlarda küçük bir düşüş olsa da daha fazlasını bekleyen vatandaşlara uyarıda bulunan İslam Memiş, araç fiyatlarında Şubat-Mart ayında düşüş yaşanacağını belirterek 'acele etmeyin' dedi.

24.01.2022 11:10 - Son Güncelleme: 24.01.2022 11:10
Sahibinden 2. el araba alacaklara müjde! Tarih verildi! Yüzde 20 düşecek

Son aylarda dövizdeki yükseklik ve stokçuluk nedeniyle durma noktasına gelen ikinci el araç piyasası için hareketli günler yaklaşıyor.

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Sahibinden 2. el araba alacaklara müjde! Tarih verildi! Yüzde 20 düşecek

İkinci el araç almak isteyenler "Fiyatlar düşecek mi?" diye araştırırken İslam Memiş, Şubat-Mart ayları için uyarıda bulundu.

Sahibinden 2. el araba alacaklara müjde! Tarih verildi! Yüzde 20 düşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kur korumalı TL vadeli mevduat ile dolar kurunda sert düşüş yaşandı.

Sahibinden 2. el araba alacaklara müjde! Tarih verildi! Yüzde 20 düşecek

Bu düşüş sonrası sıfır otomobil fiyatlarında düşüş yaşanırken, aynı zamanda markalar birçok kampanya ile alıcıları sevindirdi. İkinci el otomobildeki fiyatlar ise beklentilerin çok üzerinde kaldı.

Sahibinden 2. el araba alacaklara müjde! Tarih verildi! Yüzde 20 düşecek

Satışların neredeyse durduğu ikinci el piyasasında şu ana kadar yüzde 10'lük düşüş olsa da vatandaşlar fiyatlarda köpük olduğunu düşünüyor ve araç almakta tereddüt ediyor.

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