Sahibinden 2. el araba alacaklara müjde! Tarih verildi! Yüzde 20 düşecek
Sahibinden 2. el araba alacaklara müjde geldi. Döviz kurundaki artış ve çip krizi nedeniyle ikinci elde yaşanan artışın ardından araç sahibi olmak isteyenler ucuz araba arayışına girmişti. "ikinci el otomobil fiyatları düşecek mi?" sorusunun cevabını araştırmaya başlayan vatandaşa müjde geldi. Fiyatlarda küçük bir düşüş olsa da daha fazlasını bekleyen vatandaşlara uyarıda bulunan İslam Memiş, araç fiyatlarında Şubat-Mart ayında düşüş yaşanacağını belirterek 'acele etmeyin' dedi.
24.01.2022 11:10
- Son Güncelleme: 24.01.2022 11:10
İkinci el araç almak isteyenler "Fiyatlar düşecek mi?" diye araştırırken İslam Memiş, Şubat-Mart ayları için uyarıda bulundu.